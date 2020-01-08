【彼岸之嫁】吳慷仁來回地獄又折返人間　自認是「最廢英雄」

近年Netflix陸續推出許多華語自製原創劇集，繼《罪夢者》、《極道千金》等之後，最新力作就是推出玄幻劇《彼岸之嫁》。該劇集結了不少台灣、馬來西亞演員合作，就好似吳慷仁、黃姵嘉、林路迪等，近來劇集就發布正式預告，其中飾演500歲的天庭守衛吳慷仁，就因為不小心入到地獄後法力全失，只好與被惡鬼逼婚的黃姵嘉互相扶持，成了劇中最討喜的歡喜冤家，短短2分幾鐘的預告非常緊湊，未播就已經非常吸睛。

吳慷仁飾演天庭守衛二郎。（影片截圖）

在劇中吳慷仁是唯一一位經歷天界、人間、地獄三種環境的超關鍵角色，飾演二郎的他是一位縱橫天界及人間長達500多年的資深守衛，沒想到在偶然的機會下卻認識了被迫冥婚的少女麗蘭（黃姵嘉飾），幫助她找出殺害她父親的兇手，劇中不斷來回地獄又折返人間非常精彩。二人從一開始互看不順眼到一路互相幫忙，在一次又一次的爭吵中建立了感情，從而成為了最可靠的夥伴是對歡喜冤家。

事實上，《彼岸之嫁》是在馬來西亞拍攝，為了呈現劇集的真實性劇組就找來著名藝術指導Leslie Ewe親手打造不同的地獄場景，視覺上非常震撼。因為劇集發生在19 世紀末的馬六甲，所以劇組就特別跑遍馬來西亞太平、怡保及檳城等地，將百年古宅大翻修佈置成高貴奢華的林家大宅，彷彿將片場拉回19世紀時空，而劇組對於道具的考究程度亦相當仔細，更重金租借大片廠拍攝奇幻詭譎的地獄場景，特別是劇中最令人聞風喪膽的地獄派對，不僅有滿臉慘白的鬼僕人在旁伺候，更真的擺出由蛆蟲、毒蠍子爬滿桌子的「恐怖奇異盛宴」，前所未見的視覺奇觀亦令吳慷仁讚賞不已。

吳慷仁在劇中有許多打鬧。（影片截圖）

道具做得非常逼真。（劇照）

另外，因為是玄幻劇關係所以少不了有後期特技的畫面存在，在拍攝時當然需要綠幕的幫助才能順利拍攝。而對於這一種拍攝吳慷仁就當成是科幻片般。其中有一幕他慘遭惡鬼圍毆，從頭到尾都一直處於捱打狀態，根本是「最廢的英雄」，讓他不禁直呼：「從來沒看過這種英雄！」非常好笑。因為劇中有不少打鬧戲的關係，劇組有安排專業替身，但吳慷仁為了傳達角色的真實性就拒絕，選擇親自上陣肉搏，敬業的精神令劇組團隊不斷大讚。該劇將會在今個月23日全球首播，我們就拭目以待吳慷仁的超凡演技吧！

吳慷仁同黃姵嘉是一對歡喜冤家。（影片截圖）