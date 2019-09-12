吳慷仁為新戲瘋狂減磅跌至65公斤　瘦到嚇親大媽：怎麼差那麼多？

吳慷仁出席外賣App代言活動，他近期為新戲駁命瘦身、曬黑、剃光頭，有別於廣告中的青靚白淨，於是出席活動前還先向廠商致歉。一到現場，工作人員頻大讚「還是很帥啊！」他笑：「明明就是遊民。」表示前兩天還嚇到相熟的鄰居阿姨，對方看到他模樣，有些害怕，還直呼：「怎麼差那麼多，你怎麼變成這樣？」

以《我們與惡的距離》一劇再度問鼎金鐘視帝，吳慷仁已經連續4年第6次入圍，被問有沒有信心？他不加思索：「沒有。」他近期代言活動接不完，曝光率超高，他謙虛笑稱沒算過有多少代言，無論如何都抱着感恩的心情，直呼：「在沒有經紀人的狀態下，可以接到代言就要偷笑了。」

吳慷仁為新戲角色瘦到64公斤，被問瘦身秘訣，他笑：「清淡飲食、運動。」表示最近都吃白烚青菜，但偶爾還是會任性，點自己想吃的，這樣減肥才能持之以恆，透露平時其實最愛吃炸雞，已經等不及在煞科後大拆一餐。

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他長期沒有經紀人，連出席金鐘獎如此大型頒獎典禮盛會，也必須自己去借行頭、親自試裝，他笑說：「還好有幾個廠商在我還沒紅的時候，就一直有在配合，無論我變胖變瘦，都有適合的造型。」等到典禮結束，他就到車上換裝，再到慶功宴， 一切都自己來，還透露今年的金鐘獎典禮將有「爆點」，自己想想都後悔：「怎麼會答應出席。」

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