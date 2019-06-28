吳慷仁拍動作戲打上癮　新片棄青靚白淨形象行「黑乾瘦」肌肉路線

台灣動作片《狂徒》即將登上小螢幕，男主角吳慷仁接受電訪時表示這陣子剛好有空檔，正在為下半年工作做準備，他在下一部戲將挑戰語言能力，劇中角色會運用到多種台灣方言，外貌屬於「黑乾瘦」勞工類型，「很像自己以前當板模工時，瘦瘦黑黑體格結實樣子。」8月起將會開始執行瘦身計畫演出該角。

《狂徒》有多場打鬥戲，吳慷仁在開拍前特地接受2個半月訓練，他表示很開心能和一群優秀新生代台灣武術指導一起工作，也學會如何打人以及如何被打的好看。期間是否受傷？他自認沒事，「反而是工作人員及其他演員受的傷比較多，像是有一位跟著我一起往後翻時，一不小心頭就撞到地板，傷勢不輕。」

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吳慷仁日前到馬來西亞拍新戲，對手演員沒受過武打訓練，演起來動作生硬，也不好意思出手，他表示這樣其實比較危險，「很多次差點直接插到我的臉，當下整個腎上腺素都衝上來了。」幸好有「狂徒」的訓練，他因此懂得保護自己，「被打的角色也是要受過訓練，如何翻滾、重心放在那，拍起來鏡頭才會漂亮！」

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