徐緣自稱對老婆「淡如水」　疑似青山不墨未婚夫爆FB對話

知名廣告人徐俊文（筆名：徐緣）因為婚內出軌與原配離婚而被熱議，早前疑似徐俊文太太Lily Cheng爆料，指他先後與仙氣女書法家「青山不墨」賴碧琪及前港姐鍾溥敏發展婚外情，近日再有自稱賴碧琪未婚夫的人爆出新料。

作家兼廣告人徐俊文，早前被疑似元配在網絡大爆先後與「青山不墨」賴碧琪及前港姐鍾溥敏有婚外情，近日又有疑似青山不墨未婚夫出Post爆料。（FB／徐緣）

青山不墨被封為仙氣書法家，早前開Post澄清與徐文關係，近日一名自稱其未婚夫的人不停積極為她洗白。（Instagram@theinkless）

賴碧琪早前在網上發文指自己2016年之後便沒有與徐俊文聯絡。日前疑似賴碧琪未婚夫Jack Leung在專門狙擊KOL的FB專頁「倫敦人西先生手記」上貼出徐俊文與賴碧琪的Facebook對話截圖，內容涉及徐俊文想離婚與她發展戀人關係。

從二人的對話來看，徐俊文開首指「很多人也會離婚，我也有離婚念頭」，而賴碧琪則叫對方不要再找她，她想安靜一下；而徐俊文用盡「溝女方式」來力挽佳人，包括「我同老婆感情淡如水」、「一早想離婚等」，更搬出風水師來佐證自己第一段婚姻注定不順，指對方「準得驚人」。作為所謂廣告才子，這幾道溝女板斧，落得網民評價：「好老土」。

自稱賴碧琪未婚夫的Jack Leung在網上貼出徐俊文與青山不墨的FB對話截圖。（FB截圖）

網民猜測Jack Leung企圖為賴碧琪洗白，不斷回覆網民留言，但似乎大家一面倒不賣賬。而且網民非常懷疑Jack Leung的真正身份，他一時留言說「青山不墨有未婚夫我都會祝福她」，然後又突然自認是賴碧琪未婚夫，又指自己曾與二人共事過，同時不斷貼出徐俊文與賴碧琪的私密對話，不時彈出彈入。但可以肯定他跟賴碧琪關係非比尋常。

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