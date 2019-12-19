網紅「青山不墨」被傳介入徐緣婚姻　開腔脫嫌：16年後無任何聯絡

早前網絡作家徐緣（本名徐俊文）被疑似徐太太在網絡上大爆婚內出軌，更先後開名指控兩名第三者，其中一位是80後文青女書法家「青山不墨」，指她是「2016年傷害我們嗰個」，更暗示對方患有性病。沉寂數天之後，青山不墨今日下午在專頁回應事件。

青山不墨在回應中澄清自己沒有性病，在文中開首她寫道：「於2016年6月認識徐生，亦於同年2016年12月後再無任何聯絡」，並表示「徐生及其妻子現時之婚姻狀況，以及網上所稱第三者之感情糾紛及一切炒作，與我本人毫無半點關係」。網民就這兩點指出當中的疑點，留言指「現時之婚姻狀況當然與你無關，因為徐太講得好清楚，2016 年的婚姻危機才與你有關」，雖然青山不墨字裏行間似乎並沒有明確否認2016年曾介入徐俊文的婚姻，但有指出網上所稱第三者之感情糾紛及炒作，都與她毫無關係。

即將結婚的青山不墨表示未婚夫非常支持她，一直陪在她身邊，叫好友不用擔心。青山不墨亦指她和未婚夫會保留追究網上不實指控的法律權利。「青山不墨」，原名為賴碧琪，是一位80後的書法家，因為清秀外貌被網民封為仙氣書法家。

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女書法家「青山不墨」早前被指控曾於2016年介入徐緣婚姻，她今日下午在專頁回應事件。（FB圖片／青山不墨）

青山不墨今日就小三指控作出回應。（FB截圖／青山不墨）

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徐俊文現年42歲，以女兒名字「徐緣」作為筆名，於2015年推動蘋果革新版副刊《果籽》，2017年離開壹傳媒，創立自己的營銷顧問公司。除了青山不墨，徐俊文被爆搭上前落選港姐鍾溥敏（Mandy）。Mandy曾於2009年參與「香港小姐競選」，現時34歲，曾於無綫和有線擔任過主持、主播，現為《悶傳媒》的主編，與徐俊文一起擔任主持悶電視節目《沉悶偵探社》。

疑似徐俊文太太對丈夫出軌的指控：