【延禧攻略番外篇】搶公主男人思婉格格陰招出盡　魏瓔珞霸氣KO

近來Netflix推出的《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》大受歡迎，其中除了爾晴（蘇青飾）之子福康安（王一哲飾）令人神憎鬼厭之外，思婉格格（許曉諾飾）一角更令人討厭。她為了在死敵昭華公主（王鶴潤）手中搶奪蒙古親王拉旺多爾濟（王宇威飾）而使出許多陰招，被廣大網友嘲諷是2020年首位綠茶婊代表（意指：外貌清純脫俗善於心計）。

思婉格格（左）﹑昭華公主是死敵。（新劇Bot微博圖片）

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設局令蒙古親王關注

思婉格格從小就受到太后﹑皇上的寵受，允許在宮中居住，與昭華公主齊齊成長。不過外表出眾的她們，性格就非常不同，一個囂張跋扈一個溫文有禮，形成非常大的對比。雖然思婉格格外表清純脫俗，給人一種無害的感覺，甚至於可以用弱不禁風來形容她，不過這全都是表面，其實她內心是奸到出汁為了得到自己需要的東西可以說手段殘酷。

蒙古親王拉旺多爾濟早已同昭華公主有婚約，但思婉格格剛好又同時喜歡拉旺多爾濟，為了同對方接近一步關注自己，她就率先向對方送花以表心意。另外，更不惜在下雨天的時候親手設局將自己滑落樓梯，令剛巧經過的拉旺多爾濟關注，這一個舉動令昭華公主見到非常生氣，而思婉亦達到一箭雙鵰的效果。

思婉格格內心非常奸詐。（影片截圖）

上吊自盡陷害昭華公主

除了用這一些招數之外，思婉格格更不惜賭上自己生命，想陷昭華公主於不義。她就借假在上吊自盡，繼而叫自身宮女在皇宮中大肆喧嘩，最後達到一個目的就是將自盡的責任怪罪在昭華公主身上，讓大家知道是昭華的跋扈逼她走上這一步。這一招「玩命」的陰招可以說非常可怕，不過思婉格格畢竟太過年輕了，又如何能鬥得贏宮鬥冠軍魏瓔珞呢？事實上魏瓔珞一早得知思婉的心思，為了以免她的陰招成功陷害女兒昭華公主，在釀成大錯之前她大陣仗前來她的宮中，整個氣場大開講了一番說話令思婉格格非常害怕。

思婉格格上吊想陷害昭華公主。（影片截圖）

魏瓔珞不愧是宮鬥冠軍

魏瓔珞聰明地向思婉格格說道：「格格怎麼會想不開呀？紫禁城好吃好喝地供着，太后﹑皇上精心呵護着，這是受了多大的委屈，非得懸樑自盡？如此一來，不是指著皇上鼻子罵他﹑刻薄了她嗎？本宮聽聞昭華不懂事，又惹你落淚了，特意來看望你。沒承想你這麼想不開呀，這一個鬧不好真丟了性命怎麼辦？好好休息吧，省着力氣明天好告狀。」非常霸氣。

雖然昭華公主囂張跋扈，不過因為她個性夠直接無論做任何事都是明目張膽，不像思婉格格般暗地裡出招。對於思婉格格經常裝作自己是一位受害者的模樣，這一點就最令網友討厭，就封她為新一年劇集綠茶婊，網友在微博留言：「小白花真的讓人想揍」﹑「啥時候死」…對她非常不好感。