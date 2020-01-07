【延禧攻略番外篇】福康安成復仇工具　最終命運竟同父親傅恆一樣

2018年內地推出清裝劇《延禧攻略》大受歡迎，觀眾除了對魏瓔珞（吳謹言飾）這個角色有極大討論聲之外，亦對爾晴（蘇青飾）一角甚為關注。沒想到近來Netflix推出的《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》中，爾晴的兒子福康安（王一哲飾）繼承了母親奸險的個性，一副奸到出汁的嘴臉令人看到牙癢癢，不禁令人覺得根本就是「有其母必有其子」。

雖則福康安個性不是令人討喜，但有不少網友都認為他其實都是一位可憐之人。事關因為他從小被人利用成了復仇的工具，又得不到愛所以不懂得何謂愛，更不知道如何去愛一個人，最終令他失去了心愛之人昭華公主（王鶴潤飾）。因為上一輩的仇恨以致在他這一輩要作出償還，是非常可憐與不公平的。

福康安奸到出汁一面似足母親爾晴。（影片截圖﹑網上圖片）

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福康安利用昭華公主復仇

因為從小被灌輸母親爾晴是被魏瓔珞所害的關係，長大之後的福康安就一心只想替母親報仇。於是他就選中了魏瓔珞的女兒昭華公主，出盡方法令公主愛上自己，從而令公主受到不少折磨間接使魏瓔珞生不如死。例如私下約公主出宮遊玩，事後扔下她在一處充滿乞丐的地方，要令她受到凌辱。另外他得知思婉格格（許曉諾飾）喜歡蒙古親王拉旺多爾濟（王宇威飾）的關係，於是就利用她想盡辦法在公主手上搶奪拉旺多爾濟，一來增加二人姐妹仇恨之外，二來令公主失去一段美好婚姻。他種種的行為只為一個目的，就是透過傷害公主，令魏瓔珞活得痛苦。

昭華公主是被福康安利用的旗子。（微博圖片）

福康安難鬧贏魏瓔珞

雖然福康安聰明了得，但又如何鬥得贏宮鬥冠軍魏瓔珞呢？魏瓔珞得知福康安的計劃後，就使出「以其人之道還治其人之身」，在他面前道出一切真相：「你要報仇就找我，遷怒於無辜的昭華。喜塔臘氏為了報復傅恆，謊稱你是皇上的龍子，她又為了博得同情聲淚俱下告訴皇上，你是富察氏的血脈…小叔子為了嫂子報仇，這輯戲可真好看。」即時令福康安崩潰，原來自己的四叔傅謙（傅恆的弟弟）是自己的親生父親，自己並不是傅恆的兒子，魏瓔珞這一擊重重打在福康安的身上，原來他一直處於欺騙之中成為了復仇工具。

見到福康安崩潰一幕，頓時令人忘掉他的可惡，只感到他都是可憐之人。就連飾演福康安的演員都感同身受，王一哲在微博留言道：「從小被四叔洗腦要報仇，在這樣一個原生家庭裡成長的孩子，三觀勢必會扭曲。仇恨讓他忘了生活中那些美好的東西，沒有被人愛過，又怎麼知道如何愛一個人。」

魏瓔珞在番外篇中依然有睇頭。（影片截圖）

福康安知真相之後相當崩潰了。（影片截圖）

富察家男人同一命運

而劇情最精華的地方在於福康安後來自己都愛上了昭華公主，可是一切已經愛得太遲。她最終選擇下嫁拉旺多爾濟，在她出嫁之日福康安在皇宮城牆上目送她離開一幕，更令人替他感到可憐。因為昭華令他明白甚麼是愛，可是這一個明白來得太遲，最終注定是會失去的。不禁令人覺得他的命運同父親傅恆一樣，都是終生不得所愛的，注定為一個女人痛苦而活著。

昭華最終選擇下嫁拉旺多爾濟。（于正微博圖片）