【萬千星輝2019】「乖仔」馬國明路人甲做起　奪視帝全因起革命？

入行21年的馬國明終打破「陪跑王」宿命，憑劇集《白色強人》飾演唐明醫生一角，撃敗姜皓文、袁偉豪和周柏豪等多名對手，首次奪得視帝寶座！

馬國明終憑《白色強人》奪視帝寶座！（劇照）

現年45歲的馬國明於無綫效力20年，由路人甲做起的他在2003年於《律政新人王》飾演變態特殊癖好者Joe Chan時，意外受到高層梁家樹注目，於是開始被安排要角演出。直到他陸續憑《On Call 36小時》張一健、《鐵馬尋橋》顧汝棠、《降魔的》馬季登上一線小生位置，演技備受肯定。

斯文底的馬國明演變態佬。（影片截圖）

當年獲梁家樹賞職！（資料圖片）

在2017年，馬國明在台慶劇《降魔的》中飾演的士司機變身降魔者，演技大爆發獲網民稱讚封為視帝，得到了包括岑傲明、葉念琛、查小欣、方以文在內的多位視評人盛贊，封他為「民選視帝」。可惜，他最終都未能奪得香港視帝，但二度奪得「最受歡迎電視男角色」。

前年台慶劇《降魔的》大受歡迎，更在台慶頒獎禮上奪得「最佳劇集」！（劇照）

去年，他在《宮心計2深宮計》中的任三恕一角在《萬千星輝頒獎典禮2018》上連莊「最受歡迎電視男角色」一獎，是第三次獲得此獎，也成為該獎自《萬千星輝頒獎典禮2006》設立以來獲得次數最多和打入最後五強次數最多的保持者。

馬明笑造感到莫名其妙！（電視截圖）

點撃下圖重溫上年得獎搞笑情況！

+ 3 + 2

雖然今年4月許志安與黃心穎爆出「安心偷食」，被背叛的馬國明仍處處維護黃心穎，護花行為雖獲網民激讚！情場失意，他事業得意，他早前在被視為TVB頒獎禮前哨戰的新加坡「星和頒獎禮」（StarHub TVB Awards）中，憑《白色強人》率先奪得「最佳男藝人獎」，加上今次在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪得「最佳男主角」，馬國明終於在演藝生涯迎來大滿貫！

此情不再！（賴家杰攝）

馬國明在新加坡封視帝，為成為新一屆TVB視帝打下一支強心針。（TVB）

有報道指馬國明跟無綫的經理人合約將會在今年約滿，近年無綫落力留人，而他至今未動筆續約，更有傳要表明要看一看頒獎禮成績先決定去留，乖仔終極反抗！陪跑多年，馬明終於衝上前鋒！