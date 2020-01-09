【妻子的浪漫旅行3】楊千嬅向老公表白　丁子高：是我不能離開她

楊千嬅和老公丁子高參與內地真人騷節目《妻子的浪漫旅行3》後，令觀眾更了解他們夫妻間的相處之道和甜蜜時刻。來到新一集，千嬅與謝娜、霍思燕一起去到土耳其，並乘坐熱氣球觀光。在半空中，千嬅情深地向老公丁子高表白，並大聲喊出愛的宣言：「丁子高，全世界以為你娶到我好威，同埋好幸福。但係我想講其實係我嫁畀你係最開心，因為我可以做返我自己，可以搵返自己。同埋你成日咦咦哦哦話我啲嘢，我個樣好似冇聽到，其實全部聽晒㗎。總而言之，我想講畀大家聽，我今日可以做到更好，係因為你成就我更好，所以我係最幸福嘅。I Love You！」

千嬅在半空向老公表白。（《妻子的浪漫旅行3》影片截圖）

逐格睇千嬅向老公深情表白：

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聽到楊千嬅的告白後，丁子高亦感動得眼泛淚光：「她以前沒有跟我講過這些話，剛才講的相信是她心裏面一直很想跟我講的一些話，我以前以為自己是，我一直陪着她旁邊，支持她做就好了。原來，其實是我不能離開她。我真的很愛千嬅，希望我們倆可以永遠在一起。」一眾嘉賓聽到後亦為之動容，祝福他們能一直幸福下去。

丁子高非常感動。（《妻子的浪漫旅行3》影片截圖）

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