網爆央視春晚陣容　《延禧攻略》一對久違CP將再續前緣！

內地央視綜合頻道（CCTV-1）每逢農曆新年都會舉辦「春節聯歡晚會」，邀請不少當紅藝人以及老一輩藝術家同場表演，共賀新年。

日前，有網友爆出春晚節目表，除了北京之外，還設有甘肅敦煌分會場、澳門分會場以及日本東京分會場。而表演嘉賓更是匯集大批流量明星，包括王俊凱、王源、易烊千璽、迪麗熱巴、楊冪、王一博、肖戰等。當中還有數位香港藝人，成龍、王嘉爾將在澳門分會場表演，王祖藍、陳慧琳、Angelababy則在北京總會場。另外還有吳謹言、朱亞文、鄧超、古力娜扎、霍建華等人氣藝人。

不過，大部份網友都質疑這個節目表的真假：「單看主持陣容就不可信」、「這節目單也有人信？東京分會場是什麼」、「春晚變炒作晚會」等，但也有網友表示「如果是真的就期待」。

網上曝光的央視春晚節目單。（微博@娛樂星事）

按照以往的慣例，央視春晚通常是在即日才會公開rundown，所以這個節目表的內容未必真實。但在昨日（9日），眾多藝人齊聚央視，參與春晚語言類節目（小品、相聲）終審，當中有聶遠、秦嵐、肖戰、關曉彤、黃曉明等，只要能夠通過審核，這些藝人都會出席春晚。

而據內地媒體報道，秦嵐同聶遠將再續《延禧攻略》「帝后」前緣，合體演繹小品，如果一切順利，便會在春晚舞台上亮相，這無疑令劇迷大感欣喜。

如無意外，大家可以見到秦嵐同聶遠再續《延禧攻略》「帝后」前緣。（微博@電視劇延禧攻略）