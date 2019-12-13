【三夫當關】關智斌孖陳家樂楊天宇做節目　爆簽約前Mani必問問題

英皇旗下三位男神級藝人，關智斌、陳家樂、楊天宇，近日組隊做節目主持，推出首個自家綜藝節目《三夫當關》，首集已大爆不少圈內秘密，包括當初入行時見Mani的經歷。

關智斌作為最早入行的大師兄，陳家樂大爆當初Kenny簽約時選唱了一首很高難度的歌曲，便是王力宏的《唯一》。Kenny笑說：「我直程喺老闆間房度唱，後來我問Mani係咪因為我唱得好所以簽我。」怎料當時Mani答：「唔係呀，我真係未見過一個咁唔知醜嘅男仔唱得咁核突，但又覺得自己好好聽，不過我哋正正需要一個咁嘅人。」就是這樣，Kenny便開始了跟英皇至今16年的合作生涯。

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關智斌、陳家樂、楊天宇首度合作做節目《三夫當關》，大爆行內秘密。 (資料圖片)

關智斌又揶揄家樂：「你都係唱家班嚟喎！」陳家樂自謙：「我以為自己唱歌好好聽，所以就參加新秀。不過其實我唔係Mani簽嘅，係其他同事襯Mani唔喺香港就簽咗我，之後Mani返到嚟好嬲問點解會簽咗我呢條友。」家樂又回憶入房見Mani時被問到：「陳家樂呀，你講呀，你憑乜嘢要我簽你呀？」陳家樂當場被震懾：「我無理由同佢講因為啲人覺得我靚仔㗎嘛，我以為佢想即刻解我約，唯有同佢講：對唔住呀Mani，我以後會比心機㗎。」但三人隨後發現，原來每次Mani簽約前也會問：「為什麼我要簽你？」這問題，而Kenny更大爆當年自己這樣答Mani：「因為我靚仔囉。」