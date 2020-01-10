美國歌手Lizzo做義工支援澳洲災區　網友激讚：這才是真正的傳奇

澳洲山火由去年爆發至今已經持續了四個月，導致超過590萬公頃的土地被燒毀，五億生靈葬身火海，令人深感痛心。事件引起全球各界人士關注，演藝界明星也紛紛慷慨解囊，同時呼籲大眾伸出援手，祈求大火早日熄滅。而最近正在澳洲舉辦演唱會的美國歌手Lizzo更是身體力行支援災區。

Lizzo利用在澳洲舉辦演唱會的閒暇時間，積極投身位於墨爾本的慈善機構「Foodbank Victoria」做義工，協助分類包裝食物。當日Lizzo全黑色裝扮，身穿橙色背心，一邊整理現場工作，一邊哼唱《Truth Hurts》活躍氣氛，為在倉庫勞累的工作人員帶來歡樂。事後，該機構也發文對Lizzo表示感謝：「多謝獨一無二的Lizzo今天在倉庫幫助我們分類以及打包食物。」

Foodbank Victoria是維多利亞州最大的糧食救濟提供站，在大火肆虐澳洲期間，該組織向有需要的人運送食物籃提供即時援助。

同時，Lizzo的窩心行為亦感動不少網友，紛紛大讚到：「Lizzo你太棒了，謝謝你力所能及地幫助這場災難」、「人美心善的Lizzo」、「這才是真正的傳奇，沒有宣傳，沒有記者會，不是為了取悅別人」等，發自內心敬佩Lizzo。

人美心善的Lizzo身體力行救災。（Twitter@FoodbankVic）

31歲的Lizzo早於2013年就已推出首張個人專輯，不過一直反響平平。直到2019年，她憑藉第三張專輯《Cuz I Love You》彈起，單曲《Truth Hurts》更於去年九月攻佔Billboard Hot 100首位。而在上個月20號公布的第62屆格林美獎（Grammy Awards）入圍名單中，Lizzo一舉提名八個獎項，成為大贏家。

雖然Lizzo是不折不扣的「大碼身材」，但她從不刻意對自己的身體遮遮掩掩，反而毫不避諱地展示自己的性感，一度遭到部份網友狠批「肥膩」。不過樂觀的Lizzo一直充滿正能量，堅持「做自己」，憑藉自信與歌唱實力逐漸受到大眾認可，去年更被《時代》（TIME）雜誌評選為「時代年度藝人」，肯定了她對世界的影響力。如今又親力親為做善事，Lizzo絕對是當之無愧的偶像！

Lizzo盡自己所能影響着大家。（Instagram@lizzobeeating）