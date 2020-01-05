45歲里安納度敵不過歲月　突出大肚腩卻被網民激讚可愛

荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）多年前憑電影《鐵達尼號》中飾演小鮮肉男主角「Jack」而走紅，亦成功俘虜萬千少女的心，成為她們理想中的完美男神，亦因此感情生活豐富，成為「女模收割機」。現年45歲的里安納度近年發福不少，卻無阻他的愛情路，與22歲超模女友Camila Morrone依然愛得煙韌，二人更於除夕被影到齊齊在海邊嬉水，不過網民卻將焦點放在里安納度走樣的身材上。

里安納度多年前以小鮮肉形象成功俘虜萬千少女的心。（Getty Images）

里安納度與年輕23年的Camila 於2017年年尾開始拍拖，二人趁着2019年的最後一日到法國St. Barts海灘跨年，只見穿上泳褲的里安納度興奮地一手拿着相機，一手攬着穿上豹紋比堅尼的女友，二人之間的甜蜜氣氛羨煞旁人。

里安納度於除夕與女友Camila Morrone在海邊嬉水。（Instagram：@filmatic）

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然而，相比起Camila的火辣身材，里安納度突出的肚腩卻反而更吸睛，網民紛紛留言：「看完心情變好了」、「肚腩好可愛」、「像個小山丘」。亦有人直言里安納度真的老了，留下「男神崩壞了」、「肚子是不是快要掉下來了？」等留言。

網民覺得里安納度凸出的肚腩卻反而更吸睛。（Twitter：@shagoferoff）

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