台女星拍節目墮日月潭　拍檔落井下石以船槳打頭　險成高以翔翻版

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高以翔因參加陸綜昏迷不幸猝逝，也讓外界對外景節目安全更加重視。今天有週刊爆料，早前郭彥均、徐瑋婷主持《奇幻的旅程》到日月潭出外景時，徐瑋婷曾多次掉入水中，郭彥均未出手相救反而還幸災樂禍，讓她差點釀悲劇成「女版高以翔」。

日前郭彥均、徐瑋婷主持《奇幻的旅程》到日月潭出外景。（《奇幻的旅程》節目截圖）

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據《鏡週刊》報導，日前郭彥均、徐瑋婷兩人到日月潭出外景，當天因遇寒流下雨，原先安排郭彥均做「划立槳下水」則臨時取消改划獨木舟，剩徐瑋婷硬著頭皮做。節目開始後徐瑋婷落水多次，郭彥均不僅沒出手相救竟興奮地說：「沒想到節目開播第一集，徐瑋婷就犧牲了。」、「太好了！」等諸多詞語顯得幸災樂禍。當中有一次徐瑋婷落水，郭彥均故意划到她身旁，徐瑋婷原本以為是要救她，豈料划槳卻打到她的頭，讓她相當傻眼。

高以翔翻版？徐瑋婷墮潭險死逐格睇▼▼▼

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報導中指出，徐瑋婷透露當天因寒流來襲落水多次，全身並沒有任何保暖措施，那時她冷到全身發抖，錄完後郭彥均則自己划回岸邊，獨留她在潭中相當錯愕：「一直在想怎還沒人來救我」，最後是造型師划著船前往搭救。

報導指最後是造型師划著船前往搭救。（《奇幻的旅程》節目截圖）

31日更傳出郭彥均欺負新人徐瑋婷丟主持棒，對此郭彥均表示自己對外景工作的態度與堅持，強調藝人上節目：「我們必須做足功課，讓執行的工作人員工作起來不吃力」，別藉此炒新聞。而徐瑋婷今天一早則是在社交平台冷回「躺著也中」，並標註「關我什麼事啊」，疑似在隔空回應。

徐瑋婷疑似隔空回應事件。（Facebook@loveweiting）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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