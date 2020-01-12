【萬千星輝2019】江嘉敏曾被批衣著不佳　低胸現身：唔好再話我醜

《萬千星輝頒奬典禮2019》今日（12日）於TVB電視城隆重舉行，過去於台慶曾被外界批評衣著不佳的江嘉敏（Kaman）一改以往成熟風格，以一襲低胸淡粉色長裙現身，既青春又有少女味，令人眼前為之一亮。

江嘉敏共有三個提名，包括「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」以及「飛躍進步女藝員」。（葉志明攝）

Kaman表示自己性格較「男仔頭」，所以經理人特意與她挑選一條簡約少女風晚裝：「其實我自己都想試吓多啲唔同嘅風格睇下咩風格啱自己多啲，不過經理人都覺得其實少女風會討人歡喜多啲！」雖然走少女風格，不過低胸設計亦相當性感，Kaman笑言今日突然很多人讚她靚咗：「好多人都話我靚咗，但係靚咗前面又多咗兩個字，係『肥咗又靚咗』！」

Kamen笑言自己不是澎湃，是多肉。（陳順禎攝）

除了晚裝相當亮眼，Kaman亦挑戰了今年相當流行的bling bling閃石眼妝：「我係第一次挑戰呢啲閃令令嘅嘢，我係從來未試過因為我見條裙比較簡約，所以想喺個妝容方面落啲功夫，所以加啲星星、心心！」她笑言相當滿意今日的造型，希望大家能手下留情：「唔好再話我醜怪啦！」