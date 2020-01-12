【萬千星輝2019】周嘉洛爆冷奪最佳男配角　首度提名即獲獎

TVB《萬千星輝頒獎禮2019》今晚（12日）隆重舉行，「最佳男配角」最後由周嘉洛憑着處境劇《愛．回家之開心速遞》中金城安一角爆冷奪得！大會主持之一的鄭裕玲點名由周嘉洛宣布，他一揭開得獎名單即時非常驚訝，原來得獎者就是自己！

大會主持之一的鄭裕玲點名由周嘉洛宣布，他一揭開得獎名單即時非常驚訝，原來得獎者就是自己！（電視截圖）

現年24歲的周嘉洛首度獲提名即奪獎，他都難掩心中興奮：「我本身以為要攞最佳劇集先有機會企喺台上，《開心速遞》係好正，呢個獎……我其實係有綵排過自己講嘢，以防萬一，呢個獎係屬於開心速遞所有台前幕後，屬於支持過我哋嘅人。首先我要多謝珍姐，畀咗好多機會我。多謝金城安呢個角色，監製祥哥，每日嘔心瀝血諗橋諗到頭都爆嘅編劇團隊，一個禮拜7集係好唔簡單㗎，我要多謝所有團隊。熊家係一個充滿歡樂嘅家，多謝媽咪滕麗名，冇你就冇我呢個熊家廢青界巨子，就算金城安係廢青，都有自己嘅價值。」

周嘉洛憑着處境劇《愛．回家之開心速遞》中金城安一角爆冷奪得最佳男配角！（電視截圖）

入行短短4年的周嘉洛近年因為處境劇《愛．回家之開心速遞》而人氣急升，在劇中飾演金城安的他表現相當突出，越演越搶Fo， 將「廢青」演釋得淋漓盡致，生動風趣的演出令他備受觀眾喜愛，成功入屋！

周嘉洛在《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安，與滕麗名飾演母子。（IG@kalok_）