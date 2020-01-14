【回顧2019】數據分析10大年度渣男　許志安偷食黃心穎竟非最渣

踏入2020年，你追求的是愛情、友情或是工作？過去一年，演藝圈發生了大大小小的事。今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家一起重新檢視，2019一整年演藝圈出了哪些令女人們都難以忍受的壞男人，他們的所作所為你認同嗎？這些人之後如果改過向上，是否能洗刷「渣男」的標籤呢？

第十位：姜至奐

南韓演員姜至奐2005年以《加油！金順》走紅，成為備受矚目的新人，在電影和電視劇上多有表現。不過去年7月卻爆出趁著和同事聚餐，連續性侵、騷擾兩女，最後依涉嫌性暴力犯罪條例遭逮儘管事後他宣稱什麼都不記得，還是在11月被判有期徒刑2年半、緩刑3年，並需要接受40小時性暴力治療課程及120小時社會服令，另外亦被禁止3年內從事與兒童及青少年有關的工作。

南韓演員姜至奐因性侵被捕。（《茶煲老細》劇照）

第九位：李宗泫​

去年鄭俊英事件把韓國演藝圈攪的天翻地覆，許多涉入的男藝人都遭大眾唾棄，其中也包含了CNBLUE吉他手李宗泫。儘管其公司FNC強調未參與偷拍，極力護航，但電視台公布李在聊天室中低級、玩弄女性的對話，讓粉絲們也無法諒解。事後又傳出他曾對AOA惠晶襲胸，疑似也向少女時代潤娥伸出鹹豬手，還在當兵時用個人官方帳號在IG上騷擾巨乳網紅，挨轟「不知反省」，最終還是宣布退出CNBLUE。

CNBLUE吉他手李宗泫因傳出他曾非禮AOA惠晶﹑少女時代潤娥，當兵時用個人官方帳號在IG上騷擾巨乳網紅，最終退出團體。（《紳士的品格》劇照）

數據分析十大年度渣男！即睇排行榜前八位▼▼▼

+ 19 + 18 + 17

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月31日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019演藝圈渣男男星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

2019嚇掉粉絲下巴的十大渣男明星（「DailyView」授權使用）

【以上圖文為網路溫度計調查結果，未經授權請勿轉載、改寫】

延伸閱讀：

一張圖看蔡英文為什麼能大勝！「回家投票」催出817萬票

投完票然後呢？2020大選激情結束後，庶民最想做的十件事

到底是在跟誰打招呼啦！網路用語「是在哈囉」到底什麼意思？

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】