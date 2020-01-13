【朴志訓澳門fancon】着韓服重演《花黨》　因乜事要同愛犬道歉？

韓國男團Wanna One出身的朴志訓昨日（12日）假澳門百老匯舞台舉行fan con，與來自港澳、內地、韓國等地的May（朴志訓粉絲）見面。朴志訓除了表演出道一年來的solo作品外，又在台上散發可愛魅力，更與May大玩遊戲和互動，一同渡過溫馨的晚上。

朴志訓昨日 舉行fan con，與來自港澳、內地、韓國等地的May見面。（劉智源攝）

朴志訓在fan con除了獻唱《L.O.V.E.》、《Young 20》，還大跳Wanna One的《Day By Day》，其性感火辣舞蹈令May熱血沸騰。朴志訓以可愛外貌和動作見稱，所以在台上不時賣萌，融化粉絲的心。去年朴志訓接拍古裝劇《花黨：朝鮮婚姻介紹所》，一眾May當然有追看，而昨晚朴志訓穿上韓服，為大家重演《花黨》場景，帶大家回味追劇時光。

朴志訓除了表演出道一年來的solo作品外，又大跳Wanna One的《Day By Day》，其性感火辣舞蹈令May熱血沸騰。（劉智源攝）

朴志訓以可愛外貌和動作見稱，fancon上當然要戴上趣致頭飾賣萌。（網上圖片）

朴志訓特意穿上韓服，為大家重演《花黨》場景。（網上圖片）

此外，朴志訓又化身畫家，繪畫他的愛犬Max，不過朴志訓畫畢後，似乎為自己無法畫出愛犬的精粹，笑言畫了一個不明物體，又隔空對愛犬致歉，有在場歌迷抽中獲得該幅畫作，朴志訓連忙問對方：「你真的喜歡這幅畫嗎？不是因為我才喜歡它吧？你真的覺得它漂亮嗎？」全場歌迷不禁爆笑。

朴志訓又在台上繪畫愛犬Max。（網上圖片）

似唔似就...見仁見智啦！（IG/@0529_jihoon_ig）

朴志訓今次澳門之旅除了為May帶來精彩演出，還接受《香港01》訪問，大談solo出道一年和拍劇的感想、玩「食雞」的秘訣、農曆新年的願望，還提及Wanna One隊友，想更深入了解朴志訓，就要密切留意《香港01》啦！

朴志訓 受《香港01》訪問，大談solo出道一年和拍劇的感想、玩「食雞」的秘訣、農曆新年的願望，還提及Wanna One隊友。想更深入了解朴志訓，就要密切留意《香港01》啦！（劉智源攝）

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