【花黨】朴志訓演朝鮮潮男　加插《PRODUCE 101》兩大彩蛋勁驚喜

韓國演員金旻載、孔升妍、朴志訓主演之JTBC古裝劇《花黨》本周一（16/9）首播，首兩集錄得4.278%和3.752%全國收視，為《花黨》打響頭炮。今次是朴志訓完成男團Wanna One一年半使命後，首次參演電視劇，亦是朴志訓相隔八年再拍劇，《花黨》劇組特意加插與朴志訓有關的兩大彩蛋，讓MAY（朴志訓粉絲）看得津津有味！

金旻載、孔升妍、朴志訓主演之《花黨》開播收視不俗。（《花黨》海報）

《花黨》劇組特意加插與朴志訓有關的兩大彩蛋，讓MAY看得津津有味！（《花黨》海報）

第一集《花黨》中，朝鮮時尚達人朴志訓（飾演高英洙）現身街頭，用獨特的時尚觸角挑選心水紗帽，選到心頭好後，在鏡頭前眨眼和說：「在我懷裡收藏！」並擺出標誌「收藏」動作，觀眾必然回想起朴志訓《PRODUCE 101》Season 2時期，向鏡頭眨眼和做「收藏」動作等經典場面。

見到朴志訓呢個「收藏」動作，有冇一種回憶返曬嚟嘅感覺呢？（黃Viu《花黨》畫面）

回味朴志訓喺《花黨》做「收藏」！

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此外，在第二集《花黨》金旻載（飾演馬勳）、邊佑錫（飾演都俊）和朴志訓（飾演高英洙）決定招聘媒婆（即女媒人），為了挑選適合的媒婆，三人舉辦與選秀大賽無異的面試，有多位女子一同在三人面前大跳《PRODUCE 101》Season 2的主題曲《Pick Me》（나야나），場面非常搞笑！不知道各位國民製作人（《PRODUCE 101》系列觀眾名稱）收看《花黨》時，又有否勾起追看《PRODUCE 101》的回憶呢？

呢個動作好明顯係《PRODUCE 101》Season 2主題曲《Pick Me》嘅動作啦！（黃Viu《花黨》畫面）