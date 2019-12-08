朴志訓一月再度到訪澳門開騷　超好福利包粉絲帶偶像「回家」

韓國限定男團Wanna One出身的朴志訓，今年初在組合解散後，隨即發行首張個人專輯《O'CLOCK》並以Solo歌手出份重新出道。繼今年3月曾到訪香港及澳門舉辦粉絲見面會後，官方宣布朴志訓將於下年一月再次到訪澳門，舉行首個FANCON「PARK JI HOON FANCON ASIA TOUR IN MACAU [360]」，再與粉絲見面。

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朴志訓將於下月4日到訪澳門舉行FANCON。

朴志訓日前（4日）發行第二張迷你專輯《360》，成績尚算相當不俗。繼在韓國及日本舉行亞洲巡迴 FANCON後，官方也宣布澳門站將於下月12日，假「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台舉行。雖然朴志訓以往形象偏可愛，經常被與撒嬌拉上關係，可是自從Solo出道後，粉絲也越見他更成熟的一面，不時有意想不到的驚人表現！朴志訓預告是次FANCON除了會帶來新專輯的歌曲外，也為粉絲準備了不同的互動環節，想必大家都非常期待。

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早前朴志訓出演韓劇《花黨：朝鮮婚姻介紹所》，演技大獲好評。（FB/@jtbcdramapage）

除此之外，朴志訓更加碼為香港及澳門的粉絲準備了大量福利。每位入場觀眾都會獲送官方海報，確保人人也能帶志訓「回家」外，購買$1680門票的粉絲更能參加Hi-Touch環節，與偶像作近距離接觸。而購買$1280和$880門票的觀眾，亦同樣有機會參加Hi-Touch、團體合照或獲得朴志訓的親筆簽名海報。門票將於12月10日開始預先訂購，粉絲千萬不能錯過。