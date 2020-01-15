【絕代雙驕】胡一天首部古裝劇證實央視播　今年古裝劇陸續回歸？

在2019年尾的時候內地方面似乎對「限古令」出現鬆綁的情況，陸續推出許多已拍畢的古裝劇，例如《夢回》﹑《大明風華》等，不禁令人覺得2020年應該會有更多古裝劇回歸。由王鶴棣主演的《將夜2》早前已經開播，已拍畢兩年、由胡一天主演的新版《絕代雙驕》亦宣布於16日開播，古裝劇陸續解禁令不少觀眾非常開心，今年似乎就是古裝劇的天下了。

《絕代雙驕》宣布在16日開播。（《絕代雙驕》微博圖片）

胡一天因為青春校園劇《致我們單純的小美好》爆紅成為新一代男神，隨後就劇接劇拍不停，於2018年公開宣布他將拍新版《絕代雙驕》的時候，就在網絡上引起極大討論。事關《絕代雙驕》在過去已經有六個版本了，幾乎每一版都深入民心，許多的網友都關注他飾演的花無缺一角到底能否超越前輩謝霆鋒﹑蘇友朋，這一點是備受最多討論。

胡一天飾演花無缺令人期待。（《絕代雙驕》微博圖片）

其實當該劇在2018年7月份拍攝完畢之後，外界就猜測如無意外應該會在2019年播出。但卻遭受「限古令」的影響遲遲未播，當大家不抱任何期望之際，去年的12月26日胡一天生日當天，央視電視劇頻道官方微博就公開發布了對他的祝賀，同時還表明期待他於央視的亮相發文，正正因為如此就引起外界猜測《絕代雙驕》似乎會在央視播出。近日這個消息亦得到證實，因為央視已經正式發文宣布開播時間，而《絕代雙驕》的官方微博亦公開開播時間，消息一出即令不少粉絲非常開心，因為又可以再一次見到偶像的演出，大家在微博紛紛留言道：「1.16啥都不幹」﹑「不見不散」等，大家的心情非常期待。

除了《將夜2》﹑新版《絕代雙驕》之外，據指陳鈺琪的《兩世歡》﹑迪麗熱巴的《三生三世枕上書》﹑黄俊捷的《萌醫甜妻》等都陸續播出，看來今年觀眾又多了選擇重回古裝劇懷抱中了。