【延禧攻略番外篇】袁春望未死害昭華性情大變　被困糞水七日七夜

清裝劇《延禧攻略》最好看的劇情橋段莫過於是魏瓔珞（吳謹言飾）的報仇手段，無論是製造機會令裕太妃被雷劈致死﹑一步步爬上高位用毒酒賜死爾晴（蘇青飾）還是設局一網打盡袁春望（王茂蕾飾）﹑繼皇后（佘詩曼飾）等，都令觀眾看得過癮。

而近來由Netflix推出的《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》中，她的女兒昭華公主（王鶴潤飾）亦遺傳了她不認輸的個性，對於欺負她的人她均要他們不得好死。其中欺騙過她的思婉格格（許曉諾飾）﹑害過她的福康安（王一哲飾）就是例子，昭華公主以一招「裝瘋賣傻」的手段輕易逼出二人就範，不禁令人覺得她絕頂聰明，同時王鶴潤的扮傻演技亦令人大讚。

昭華公主的報復手段完全不輸魏瓔珞。（微博圖片）

福康安接近昭華利用她的愛向魏瓔珞報復，思婉格格設局同昭華爭奪同一個男人蒙古親王拉旺多爾濟（王宇威飾）等，這一切一切對她的傷害不少。不過她並不是甚麼普通女流之輩，一出手甚至於比她母親魏瓔珞還要狠。於是她就設局同他們二人玩「心理戰」，裝瘋賣傻玩分裂人格，透過第二人格慢慢逼使思婉格格﹑福康安就範，講出害自己的真相。

在繼皇后的承乾宮中（當時已成廢殿），她只身穿純色旗服披頭散髮看上去非常可怕。在見到福康安的時候她亦二話不說手持匕刀插入他的身體，此時她裝出分裂出來的第二人格，沒想到這個瘋癲畫面令福康安感到害怕，最後誠實向昭華公主道歉：「我錯了，昭華。我從一開始就不應該騙你，如果我要報仇我就應該去找那個最應該報仇的人，可是我沒有我做不到，因為我害怕令皇貴妃，我害怕她，我從小就害怕她。」終於逼使他講出真相，亦令她知道原來她只是一顆旗子。

昭華裝瘋扮傻進行報仇。（影片截圖）

福康安非常害怕。（影片截圖）

在對付完福康安之後，昭華轉移目標向思婉格格下手，原來思婉格格一直陷害昭華公主，最重要的主因是因為「妒忌」二字，思婉格格非常害怕說道：「額娘沒了，我四歲便被送入宮中，長在太后滕下她一直很疼我，可自從你來了她便對我冷淡了很多。因為你才是真正的公主，而我是從宮外抱養來的格格。從小到大我是跪著長大的，求別人施捨求別人給溫情，你呢？你甚麼都不用做就得到了一切，我妒忌我妒忌得要發狂。」在瘋癲的過程中，昭華公主不時轉變個性，時而瘋狂時而冷靜的演技令不少網友感到害怕，對她的演技均有讚無彈，在微博留言道：「看得我太恐怖了」﹑「太過癮了」等。

思婉格格因為妒忌而害昭華。（影片截圖）

思婉向皇上﹑令皇貴妃投訴，昭華公主患上瘋癲之症。（影片截圖）

昭華公主雖然只是「裝瘋賣傻」，不過性情大變這回事的確發生在她身上，她只不過是借著童年時的陰影而作出報復而已。原來不講不知，在她11歲的時候被思婉格格陷害從而令她被一個人所捉，之後她被困了七天七夜，在受驚之下性情大變：「我逃跑他打斷了我的腿，發瘋的時候就會把我放在糞水裡就這麼溺，我都要快被他溺死了。我就喊額娘救我，然後他就把我放了，留我一個在那兒，我好害怕。」所幸之後獲得休養才慢慢康復：「我從11歲那年起，我就會經常犯病，額娘說我病了，帶我出宮保養半年，回來以後我也甚麼都不記得。額娘說說我身體裡面有另一個人，這個人很可怕他很殘酷他會殺人，就剛才他又出來了，是不是？」而捉她的人正是魏瓔珞的敵人袁春望。

昭華公主的身體出現第二人格是袁春望。（影片截圖﹑微博圖片）

透過這一點不禁令人覺得袁春望果然死心不息夠頑強，害不死魏瓔珞還可以害她的女兒，都算是某程度上取得勝利的。最終他因為傷害公主而被處死，這個人才正式在世界上消失。