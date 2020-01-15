內地TVB劇迷對馬國明情有獨鐘　終奪「視帝」被喻為時代終結

TVB（無綫電視）香港的電視王國，多年來製作過許多的劇集，除了影響香港人之外，對內地人影響亦深，使他們成為TVB的忠實劇迷。正因為如此在他們心中種下了情意結，事關多年這些演員就像朋友﹑家人似的，陪伴大家度過了許多喜怒哀樂，而45歲的馬國明就是其中一位。

出道多年陪跑了12次競逐「視帝」的他，最終在2019年《萬千星輝頒奬典禮》中，終於不再與視帝寶座擦身而過，而是能夠如願以償捧在手中。對於這個結果不少內地TVB劇迷非常替他感到開心，同時覺得自己能親眼見證偶像奪獎一刻終放下心頭大石，亦是對於某一種人來說是一個時代的終結。

「無綫新五虎」陪伴了許多80﹑90後成長。（吳卓羲﹑黃宗澤微博圖片）

「無綫新五虎」陪伴成長

從1999年出道至今，數一數手指，馬國明今年來到第21個年頭了，在前四﹑五年時間他只是在低下層徘徊跑龍套的不起眼「茄喱啡」。但直到2003年爆紅劇集《衝上雲霄》成為他的轉捩點，與陳鍵鋒、黃宗澤﹑吳卓羲一同被捧為「S4」，到後來因為在2008年出演集結TVB當紅小生的《少年四大名捕》大獲好評，繼而無綫就將「S4」改組加入林峰他們就成為「無綫新五虎」，在那個時候他們幾乎劇接劇播出，陪伴了許多80﹑90後過日子。

正因為許多80﹑90後看他們的劇集過日子，在某種程度上是一起成長的陪伴，所以間接就對他們種下了情意結。不過近年因為五虎中的陳鍵鋒、黃宗澤﹑吳卓羲同林峰將事業重心轉移內地，加上TVB劇集製作每況如下的關係，間接導致許多觀眾放棄看TVB劇集，令TVB劇不再達從前的受歡迎巔峰。但因為馬國明的堅守留在TVB發展關係，偶爾他推出新劇，過去喜愛他們的內地TVB劇迷始終都會透過各種方式捧場，一路相挺到底，直到他勇奪「最佳男主角」為止，畢竟他已經陪跑了12年之久。

馬國明奪視帝許多人替他感到開心。（電視截圖）

馬國明終奪視帝代表時代終結？

所幸堅持到底的他最終皇天不負有心人，在《萬千星輝頒奬典禮2019》中他憑《白色強人》勇奪《最佳男主角》，奪獎一刻其他藝人與許多香港市民非常替他開心，而那一種開心是特殊而且欣慰，總括而言是沒有人對他這個獎提出質疑。「媳婦熬成婆」的馬國明對於許多內地TVB劇迷來講，他奪獎那一個晚上絕對是令人難以忘記，亦令喜歡他的人來講達到心靈上某種的終生無憾感覺，他們在微博留言記錄了感想：「内心忍不住激動」﹑「馬明值得拿一個獎」﹑「馬明真的是太不容易了」﹑「終於不用陪跑了」等等，絕對是實至名歸。

眼見內地TVB劇迷的留言非常感動，對他們來說馬國明奪「最佳男主角」一獎，既是放下心頭大石又是記錄了一個時代的終結。而有時代終結一說的原因，極大可能同五虎帶給他們童年回憶有關。因為五虎其他四人相繼離開了TVB，又從來沒有奪得「視帝」一獎，多年以來馬國明留在TVB有種感覺代表著五虎仍存在著似的，但始終沒有得到「視帝」的認可。到最後團體中有人苦熬多年奪得「視帝」一獎，提醒了許多80﹑90 後，他們的等待終於有回報亦似乎已經來到終結。事關對童年的成長伙伴有交代，而在近年不太追看TVB的劇集情況下，亦可以全面而退，所以才有時代終結的感慨。

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惠英紅﹑馬國明奪下「視后」﹑「視帝」。（陳貴禎攝）

《白色強人》非常受歡迎

另外，原來不講不知在去年TVB推出的劇集中，馬國明主演的《白色強人》是不少內地TVB劇迷少數會收看完畢的劇集，陪伴了許多人多個晚上。可見他主演的醫療題材劇集叫好叫座，難怪他亦表示醫療劇與自己比較有緣份：「可能觀眾鍾意我做醫生啦，變咗我都覺得自己拍醫療劇好似都幾好運，拍親醫療劇觀眾都幾鍾意睇。」可能他有醫生溫暖﹑愛護他人的個性所在吧！

最後，在許多的內地TVB劇迷的留言中，看得最多的則是已經許久沒有追看TVB劇的留言，不禁令人聯想TVB的電視製作似乎出現了好大問題，或許是演員（太多熟臉孔小生花旦離開）﹑劇情等出現狀況，無論是甚麼問題都好這一個問題再如此發展下去亦不是辦法，相信要作出改善才能有更大希望。

馬國明扮演醫生的角色，的確令人形象深刻的。（劇照）

重溫馬國明過去參演的劇集畫面: