台灣20歲名媛廖思惟家世長相超優越　沈月遇勁敵地位隨時不保

提起「最美星二代」一代女神邱淑貞的大女兒沈月絕對佔一席位，今年將滿19歲的她外形出眾氣質不凡，早前更獲邀參加在巴黎隆重舉行的名媛舞會（Le Bal des Débutantes），以一身透視粉紅羽毛晚裝亮相驚艷眾人。集星二代與名媛身份於一身的她，絕對星味十足人氣更不輸當紅明星。

不過在兩岸三地芸芸名媛中，沈月終於遇上最大勁敵。她就是台灣名媛孫芸芸的大女兒廖思惟，外形出眾身材高瘦的她既可愛又貴氣，首次亮相出席活動更成為聚光焦點，在網絡上討論度極高。

孫芸芸同女兒似足兩姐妹，而沈月絕對遺傳了媽媽的良好基因。（IG@aimeeyunyunsun﹑IG@yuetyuetxx）

廖思惟﹑沈月背景大PK

廖思惟同沈月身為最亮眼的名媛之一，二人的背景亦不約而同地相似。在年齡上二人同是95後，廖思惟現年20歲而沈月今年就將滿19歲。在學歷上廖思惟目前在澳洲讀大學一年級，而沈月則在加拿大讀國際中學，據報導指她有意在爸爸沈嘉偉的時裝王國工作，所以擱置了到英國升學的計劃。

在家庭上廖思惟的爸爸是廖鎮漢，是台灣知名百貨公司微風集團的董事長，旗下企業還跨足餐飲、自營精品同娛樂事業等範圍，是當地非常有地位之人。而她的媽媽孫芸芸亦來頭不小，其祖父就是有「中國電纜線之父」之稱的孫法民，爸爸就是台灣電訊公司台灣大哥大的創辦人孫道存，媽媽則是元大證券公司的副董事長，所以她從小就是千金小姐，在台灣當地屬於無人不曉的名媛。

廖思惟的家庭在台灣當地是經營百貨公司。（IG@trinityliao）

而沈月的爸爸則是知名時裝品牌IT集團的創辦人沈嘉偉，靠著聰明頭腦建立時裝王國的他目前公司業務遍佈世界各地，身家被指逾有十億港元。而她的媽媽則是知名女星邱淑貞，在80﹑90年代她是不少人心中的性感女神，出演的作品非常受歡迎，包括《赤裸羔羊》﹑《鹿鼎記》﹑《慈禧秘密生活》等，至今仍然令人難以忘記。

沈月有「最美星二代」之稱。（IG@yuetyuetxx）

香港女星邱淑貞之女沈月:

+ 5 + 4 + 3

二人為自家公司做「生招牌」

而今年即將滿19歲的沈月從小就擁有亮麗的外形，在她15歲的時候就已經公開亮相為聯合國兒童基金會拍攝宣傳照片，之後更為爸爸的品牌公司擔任模特兒在天橋上盡見光芒等。去年更出席被譽為世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes），以一身性感羽毛晚裝示人非常華麗，令她名聲再度急升。年紀輕輕應該升讀大學的她，據指擱置了到英國升學的計劃，全力幫爸爸打理公司業務，還不時擔任公司御用model，成為爸爸公司旗下品牌的「生招牌」。看來她已想清楚往後的目標是甚麼，絕對是一位美麗與智慧並重的美人。

而她的勁敵廖思惟就不像她如此早公開亮相，現年20歲的她則在日前首度陪爸爸出席微風集團的尾牙，她一行出來即秒殺不少閃光燈。身穿碎花裙的她面對鏡頭顯得些少羞澀，臉帶嬰兒肥的她皮膚白哲，整體看上去氣質出眾，就是大家閨秀的模樣，對此不少網友對她有讚無彈。有網友在微博留言說：「肉肉的很可愛」﹑「圓臉好看」﹑最好看的明星子女」等，更直言比媽媽漂亮。

二人均有一雙長腿。（IG@trinityliao﹑IG@yuetyuetxx）

而翻看廖思惟的社交網站，她亦不時非常大方地同大家分享生活日常。長相甜美的她據指身高167CM，經常大曬美麗長腿，而且她亦有運動的習慣練出小蠻腰。另外，據指她將有機會為爸爸集團品牌擔任代言人，幫自家公司做「生招牌」，潛力無限大的她是台灣當地最出眾的名媛代表。

台灣名媛孫芸芸之女廖思惟: