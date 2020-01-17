【矚目配角】魯振順拍拖七年女友暗中墮胎：分手之後佢先同我講

魯振順個人經歷，有時甚至比他演繹過的角色更戲劇性。(葉志明攝)

62歲魯振順在電視界工作超過四十年，演過無數角色，最為人記得的一定是96年《笑傲江湖》入面的東方不敗，有人覺得他的演繹更勝林青霞更忠於金庸原著，魯振順透過角色經歷無數人生，但他自生經歷亦由高由低，試過自殺亦試過愛情重傷，拍拖7年女友在分手後告知他曾為他墮貽兩次，他說：「她是在分手後，有次酒後告訴我，曾為我打掉孩子，那孩子已在肚裏成形，鼻子很大很像我.....」雖然事隔多年，魯振順再提起依然意難平「她以不想阻我事業為由而做此決定，這証明她根本不了解我，我最想要的是家庭，當演員這一行很沒安全感，很多人或事不是屬於你,唯獨家庭是真真正正屬於你。」

魯振順1979年讀無綫藝員訓練班而入行，在電視行業已有41年經驗。(葉志明攝)

女友墮胎為人生最大打擊



搜尋魯振順的新聞，會出現他曾經自殺或女友墮胎的報導，雖然事過境遷，但魯振順提起這位拍拖七年的女友,瞞著他去墮胎，依然很有感覺，「因為她愛吃所以很肥，有次回家後突然瘦了，又面青口唇白，我還以為是女性月事，之後分手了，有次喝酒的時候，她才告訴我，那次是上深圳把我的孩子打掉，我當時很震驚，為何妳要這樣做?她說是為我著想，因為是我的事業起步期，她不想有孩子拖累我，我沒法接受，我很嬲，我一直想要的就是一個屬於自己的簡單家庭。」

96年的《笑傲江湖》監製李添勝給魯振順飾演東方不敗，這亦是魯振順最令觀眾記得的角色。(《笑傲江湖》劇照)

女藝員經常遲到觸發負面情緒



魯振順不單止愛情不順景，事業亦連翻受挫，久而久之累積了不少負面情緒，終於在1987年拍攝亞視劇集《香港情》時爆發出來，「甄楚倩在劇中飾演我妹妹，她遲到是6個鐘或以上的，5集戲拍了三個月，我的情緒去到一個極瑞，心想「等什麼?等運到、等食飯、等沖涼.,....等死?」就是這種負面情緒入腦，結果有次劇集煞科了，我收到一個電話『唔好意思呀,我想聽日補返個shot』我當時已喝醉了，我回答『唔駛補喇，我已經死咗喇!」