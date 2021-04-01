63歲魯振順驚爆婚訊　戀41年前女同學：我哋一重遇就開始

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-01 16:51

63歲的魯振順去年重遇歌唱比賽的女同學，二人火速撻著，並宣傳婚訊， 魯振順更表示將大排筵席。（資料圖片）

63歲嘅「TVB綠葉王」魯振順入行多年，由於身邊甚少出現女伴，令不少人懷疑他的性取向。不過，日前他接受電台訪問時，透露去年重遇41年前曾一同參加歌星選拔賽而認識的女同學，並展開了「黃昏戀」。他在訪問中說：「佢比我後生6年，嗰陣我哋有一齊上堂，不過因為我要兼顧訓練班，邊有時間參加同學聚會，變咗唔算有太多交流，好奇怪，喺舊年佢睇完我啲訪問後，了解咗魯振順，原來我係咁慘，又覺得我好真，居然搵返我。」

魯振順見到陳榮峻吳香倫結婚時，都十分羨慕。（IG：@helenhl08）

訪問中，魯振順提到於2017年去世的母親時一度哽咽:「女友話可能係阿媽派佢嚟陪我，佢直覺想見我，我第一次食佢包嘅餃子，一食就喊，因為同我阿媽包嘅味道一模一樣，好Warm，所以就更加珍惜。」魯振順表示一直渴望組織家庭，但未曾遇上對的人：「我之前見到陳榮峻同吳香倫結婚，我都好嚮往，唔知幾時先到我，可能呢幾年我釋懷咗好多嘢，所以上天安排我遇到呢個黃昏戀。」

魯振順曾在29歲時候曾向拍拖7年的女友求婚，慘被拒婚，分手後前度更自爆曾為他墮胎。（資料圖片）

魯振順接受《香港01》訪問時，透露將在2022年舉行婚禮，預計會大搞，但一切交由女友負責。提到二人重遇過程，魯振順表示女友去年看到他的專訪後，透過梁競徽母親取得其電話號碼。「佢send相比我先嘅，但我對佢印象好模糊，後來講返就有印象。（幾時正式喺埋一齊？）一重遇就開始，有時都會諗如果佢早啲搵我會係點，但大家都要經歷過、思想上成熟先會知道點過自己的人生。」問到二人是否已同居，魯振順就話：「未，邊有咁快住。」

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