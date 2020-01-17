【潮流日常】突擊檢查羅霖LV化妝袋　教你輕鬆應對溶妝問題

女人除了要視護膚和keep fit為終身事業之外，每日出門前亦都要花心思化妝襯衫，以確保自己以最佳狀態見人。不過，就算以100%狀態出門，都可能會面對溶妝問題，所以要全日保持住完美妝容亦是一門學問。有「美魔女」之稱的羅霖（Candy）向來在注重儀容相當有心得，一起看看她平時出街會隨身帶備什麼化妝品去定時補妝吧！ 攝影：陳順禎

羅霖平時出街的必備「補妝四寶」。（陳順禎攝）

（Estee Lauder官網） Estee Lauder Double Wear 持久水潤修護粉餅 皇牌Double Wear系列一向人氣爆燈，該粉餅主打呈現自然半啞緻的完妝效果，並聲稱粉體質地絲滑兼有水觸感，能讓肌膚一整天都感覺舒適滋潤。屬乾性肌膚的Candy都大讚這款two way cake完全不會顯乾紋，所以補妝時一點都不用擔心會有浮粉問題，而且防曬系數有SPF 30/PA+++，非常推薦乾肌人士日常使用。

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（ Clé de Peau官網） Clé de Peau Lip Glorifier（完美亮澤潤唇膏） 這支潤唇膏含乳木果油、紅花油及優質摩洛哥堅果油成份，於搽唇膏前使用作打底，能滋潤嘴唇的同時防止唇妝突顯唇紋。

（M.A.C官網） M.A.C 2019限量櫻花妝藝系列（Bloom Bloom Bloom） 這個系列的唇膏以粉霧質地為主打，共有5個顏色。Candy笑言攜帶這支唇膏的最大原因是因為包裝實在太美，她手上的色號是Hi-Fructease，呈珊瑚嫩粉色的唇膏能搽出好氣色。

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（Daiso 官網） 12蚊店獨立包裝棉花棒 Candy表示如果眼妝遇上溶妝問題的時候，用紙巾的話很容易會抹走其他帶妝的範圍，所以獨立包裝的棉花棒就能大派用場。因為確保每枝棉花棒夠衞生及方便隨身攜帶，而且在12蚊店已經能買到一大包，又平又好用。她表示自己不太喜歡有含卸妝液的棉花棒，因為很容易連底妝也一同抹掉。