20歲王俊凱遭爆同楊紫發展姊弟戀　工作室出聲明回應

內地男團TFBOYS隊長王俊凱人氣高企，在全球擁有不少粉絲追捧，其一舉一動都廣受大家關注。不過剛踏入新一年滿20歲的他卻遭到事非纏身，近來不斷被傳出與流量女星楊紫疑似發展姐弟戀，又被指與女同學發生戀情等，事件在網絡上傳得沸沸揚揚。對此王俊凱一方就實在忍無可忍，工作室就發出聲明否認一切，並公開宣布王俊凱目前是單身狀態，此時此刻只專注演藝工作的發展。

王俊凱在全救擁有不少粉絲。（王俊凱工作室微博圖片）

近日內地有微博博主公開發出一道消息，指出「明天9點知名小鮮肉和新晉女頂流（頂級流量女星）會公開戀情」，隨即引來大家紛紛猜測似是影射王俊凱與楊紫。王俊凱1999年出生，14歲就以組合TFBOYS出道，在這些年來他紅遍世界各地，現年只有20歲的他絕對是頂級的小鮮肉。而女頂流會又似乎疑是指楊紫，因為在2019年她憑劇集《親愛的，熱愛的》再度人氣急升，更成為新的「收視女王」，經常登上微博熱搜榜非常受觸目，是去年90後中最火紅的流量女星。

事實上在2019年11月時，他們二人就被媒體影到共同相約在某KTV唱歌到凌晨三點，之後各自離開，不禁令人覺得二人關係非常不錯。但據指當日所謂的KTV約會是他們共同拍攝的節目《中餐廳》全員聚會，黃曉明亦在現場。但無論如何都好男方的工作室發聲明嚴正否認戀情，指「姐弟戀」是不實內容，為王俊凱的工作帶來不少影響。

微博有人爆料。（微博截圖）

王俊凱與楊紫傳出姐弟戀引起瘋狂討論。（王俊凱工作室微博圖片﹑《中餐廳》微博圖片）

除此之外，工作室還針對網上傳出王俊凱與女同學的戀情﹑與工程人員szd的戀情等消息，均全部為不實內容。這些謠言對王俊凱日常生活與工作造成了嚴重的困擾，王俊凱一方會保留通過法律途徑捍衛其個人合法權益。另外，工作室還向大家交代王俊凱目前的感情狀態，指出他現今是單身階段現時並沒有戀愛的打算，只專注發展演藝事業而已。不少粉絲對於偶像的發聲都大表支持，共同抵制不實傳聞。

王俊凱工作室發出聲明。（王俊凱工作室微博圖片）