【大明風華】與張藝興演母子　40歲湯唯驚訝：冇可能生得出咁靚仔

由湯唯、朱亞文主演的陸劇《大明風華》劇情邁入一波波高潮，王學圻飾演的明成祖朱棣悲壯戰死後，沒多久又輪到朱亞文演出的明宣宗英年早逝，由張藝興飾演的太子明英宗繼位。今次湯唯與張藝興演母子，她曾特地將自己與朱亞文的照片放在一起，並與張藝興的樣貌仔細比對，打趣說：「我們倆怎麼能生出這樣帥的兒子？」十分搞笑。

湯唯曾特地將自己與朱亞文的照片放在一起，並與張藝興的樣貌仔細比對，笑言：「我們倆怎麼能生出這樣帥的兒子？」（《大明風華》劇照）

拍攝《大明風華》時，湯唯的女兒才一歲多，面對戲裡突然有一個這麼大的兒子，坦言有點不知所措。而眼利的網友發現，40歲的湯唯和28歲的張藝興兩人都是10月7日生，甚至還同生肖都屬羊，兩個人相差12歲同月同日生又同樣生肖，且連血型都一樣，簡直是「神仙緣份」。

播到一半有多的《大明風華》劇情進入白熱化階段，由張藝興飾演的明英宗朱祈鎮登場，湯唯化身嚴母：

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戲中湯唯成為了「虎媽」，對張藝興管教極嚴。其中一幕張藝興要學爺爺王學圻御駕親征，湯唯牽着馬，叮囑坐在馬背上的張藝興：「要勿驕、勿矜，施恩在先，屠戮在後，如此天下可定。」湯唯透露拍攝該場戲時，因為衣服太長，行路勁易踩到，一踩到就會NG，尤其張藝興身穿數十公斤重的盔甲，非常辛苦。

此外，張藝興飾演的明英宗朱祁鎮本尊人生經歷相當坎坷，戲外幽默說自己會好好過，讓湯唯聽聞入戲地心疼：「兒啊，對不起，把你生在這樣的家。」

朱亞文在劇中英年早逝，躺在湯唯的懷內訣別（《大明風華》劇照）

而朱亞文劇中英年早逝，躺在湯唯的懷內訣別，回憶起生在帝王家戰戰兢兢的一生，他在微博正氣凜然地說：「感恩支持大明至今的每一位，感恩穿行黑暗的每一個遇見，感恩宿命般交託自己於角色的分分秒秒，不再留戀，因為我們竭力打造的風華巨帆已經起航，正開往更遠的人心！」

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