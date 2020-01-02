大明風華劇評：向大熱英劇《王冠》取經？棄史劇精英式敘事反食糊

在年底播出的多部古裝劇中，《大明風華》是比較獨特的一部。首先，這是今年第一部在內地衛視黃金檔播出的古裝劇，這意味着它的傳播覆蓋面、受眾到達率會更廣；其次，它既和完全架空歷史的古裝劇不同，也和那種有真實歷史背景、但核心表達不在歷史精神的劇集不同，《大明風華》是一部對真實歷史有觀照、有表達的歷史劇。

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近年來，隨着古裝劇整體創作出現的一些問題，整個類型在輿論場上受到不少爭議，但這並不意味這個領域沒有人好好搞創作；另外，由於不少古裝劇的劇本趨向扁平化與單薄，不少觀眾把古裝劇的關注點放在了服飾、造型、道具、扮相等細節方面。

但不管是古裝劇還是歷史劇，本質上都還是「劇」，服飾、造型、扮相等「皮相」，都是服務於戲劇內容的表達與人物塑造。脫離了戲劇談「歷史」，對於歷史劇而言，可謂捨本求末。儘管《大明風華》在網上受到一些爭議，但筆者依然認為，這是一部具有時代感的歷史劇，是歷史劇在螢屏上的一次回勇。

《大明風華》初的朱家五子。（《大明風華》劇照）

歷史劇的「戲劇景深」

既然是電視劇，必然就會有藝術創作。但一部古代題材的劇集，之所以能被一眼識別為「歷史劇」，首先在於，它書寫和表達了一定的「歷史真實」。《大明風華》基本上是雙線敘事，一條是孫若微（湯唯飾）與胡善祥（鄧家佳飾）兩個「靖難遺孤」的成長史；一條是以朱棣（王學圻飾）為「族長」的老朱家錯綜複雜的家庭關係。當然這兩條線一定會重合，因為孫若微與胡善祥最終也會成為皇室的一員。

漢王朱高煦（俞灝明飾）在雞鳴寺受訓後，對三弟朱高燧（欒元暉飾）講到︰「濟南城的鐵鉉是條漢子，一直堅守城門不出…一場混戰，可他現在不認賬了。」大明湖畔至今尚存有鐵公祠紀念鐵鉉，寥寥數語，也能窺見靖難之役的艱險，同時也表達出漢王心中的委屈。除了明朝的歷史，《大明風華》還講到了岳飛、唐宗宋祖等歷史人物，這種歷史縱深感在這部劇的開場更為傳神。

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由俞灝明飾演的漢王朱高煦。（《大明風華》劇照）

一邊是宮廷畫師在為宣德皇后畫「標準像」，旁邊宮女吟誦的分別是《古詩十九首》中的《涉江采芙蓉》《明月皎月光》《迢迢牽牛星》；一邊是宣德皇帝（朱亞文飾）在唱關漢卿的《單刀會》︰「周倉，這不是水，這是二十年流不盡的英雄血。」兩人碰面，思緒萬千，畫面一轉，閃回到了靖難之役。一方面，《古詩十九首》表現的是東漢末年社會的大變動，而《單刀會》唱的是三國，這便把明朝開國初年的風雲激盪與幾千年的歷史畫卷做了勾連。另一方面，朱瞻基在宣德十年即將去世前，追憶起建文三年的往事，不管是內容還是形式，這樣的開篇都在致敬《百年孤獨》。

把歷史人物的複雜關係處理好，在其背後附帶的歷史況味就會浮現出來。（《大明風華》劇照）

《大明風華》的「時代共情」

一部歷史劇，除了做到「歷史真實」之外，最關鍵是要做到「戲劇真實」。對於一部古代題材電視劇而言，要想做到「戲劇真實」，最關鍵是要找到與現代人的情感共聯。首先，和以往側重「朝堂議事」、「君臣之道」的歷史劇不同，《大明風華》在尊重歷史精神的前提下，找到了一種相對輕鬆的方式來表現。既有家國天下的莊嚴時刻，也有妙趣橫生的生活氣息。

其次，雖然是一部歷史劇，但是《大明風華》的台詞簡潔明快，既沒有滿嘴現代語言的違和感，也沒有走「之乎者也」的複古風。編劇張挺表示，《大明風華》的台詞基本按照《水滸傳》的語言風格在寫，它本身就是明朝人寫的，符合當時人日常對話的氛圍。

張挺解釋︰「從語言學的角度來看，語言的變遷，改變最大的是形容詞，名詞、代詞變化不大，這個東西是時代的標誌」。劇中的稱呼︰爺爺、我爹、二叔、大侄子等等皆與日常生活無異，大大拉近了觀眾的親近感。第三，《大明風華》用家庭關係來結構整部劇的戲劇衝突，通過親情為歷史劇搭建一種和現代人共情的心理依托。從宏觀角度來看，《大明風華》表現的歷史時段，有一種古希臘神話的悲劇感：一個英雄用一生去阻止神諭應驗，結果他的努力間接促成了宿命般的結局。

《大明風華》卻呈現出這樣一番景象：在一個古代大家庭中，爺爺、父親、兒子、兄弟……其樂融融的同時，各有各的盤算。慾望野心與倫理綱常齊頭並進，時而按捺不住，時而又因情休戰。（《大明風華》劇照）

前7集中，在表現朱家三代人的關係時，《大明風華》分三個層次來推進。第一次是太子為「保」漢王，在關鍵時刻獻「猛虎圖」，上面提了一首詩「虎為百獸尊，誰敢觸其怒。唯有親子情，一步一回顧」。幅畫和題詩，生動表達出了老朱家複雜的父子關係。第二次在雞鳴寺外，朱棣為了「正綱常」，當着群臣的面訓斥漢王︰「我什麼時候跟你說過『世子多病，汝當勉勵之』這句話？」

隨後，他又對着皇長孫真情流露，「咱們是一家人，你爹、你、我、你二叔、三叔、建文，都是打斷了骨頭還連著筋吶。」第三次的感染力最強。在聽到姚廣孝對於大明國運的預言後，朱棣把四個兒孫叫到身邊，歷數他們在成長過程經歷的磨難，肯定他們為大明江山付出的辛勞。這一次，朱棣摘掉了君王的面具，表現出濃烈的舐犢之情。這種感情足以感染到今天的觀眾，這場戲也成為《大明風華》的重要淚點。

獻《猛虎圖》。（《大明風華》劇照）

如果說，之前的歷史劇更多是一種精英敘事，那麼當下的歷史劇在表達歷史精神的同時，更多要考慮其大眾文化的屬性。而家庭視角其實是一個很拉觀眾緣的角度，事實上，Netflix的歷史劇《王冠》，選擇的也是家庭視角。除了用家事談國事，《王冠》和《大明風華》還有一個共同點：二者都講述了一段很長的歷史，《王冠》以英國女王為主線，勾連英國二戰後的歷史變遷。而《大明風華》以孫若微這一傳奇歷史人物為線索，串聯起來大明朝5個帝王4代人的進取與紛爭。在歷史劇的當代共情和新的表現形態上，中外殊途同歸。​​​​

在 《王冠》已經播出的前三季中，伊麗莎白二世已經換了7個首相（《王冠》劇照）

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