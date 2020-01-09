【大明風華】湯唯三分鐘喊戲震撼網民　四度患流感入院

由湯唯、朱亞文主演的跨年史詩巨製《大明風華》，播出以來收視居高不下，除了長期佔據內地衛視頻道收視榜首，更連續多日奪得「黃Viu煲劇平台」人氣劇Top1寶座。

劇中湯唯詮釋了明朝孫皇后的傳奇一生，儘管在開播之初有網友詬病她演技生硬，但湯唯也坦承自己是電視圈新人，並為同劇演員帶來麻煩深感抱歉。不過，近日有不少網民為她抱打不平，大讚她的表現與日俱佳，其中一幕泣讀家書更堪稱「演技寶藏」，令人非常期待接下來的劇情發展。

《大明風華》現已登陸「黃Viu煲劇平台」。

三分鐘喊戲洗惡評 獲網友一致讚好

目前劇集已經播出一半，講到朱瞻基（朱亞文飾）跟隨朱棣（王學圻飾）披甲殺敵，視死如歸的他向家中寄信，孫若微（湯唯飾）唸出家書時數度落淚，從哽咽到嚎啕大哭，三分多鐘的戲碼展現了驚人的表演，感染力穿透屏幕，獲網民一致讚好：「收到朱亞文信後的哭戲挺好的，比前幾天哭的好很多」、「昨天開始看《大明風華》，也不知道為什麼被踩得那麼厲害」、「真是寶藏電視劇，女主和男主真是歡喜冤家，看他們鬥嘴太好看了」等。

雖然《大明風華》有別於以往清宮劇，後宮矛盾著墨不多，但劇集以人為本，讓帝王家處處充滿人情味，對於觀眾而言甚是新鮮，吸引力十足，加上兩大主角都是人氣極高和備受認可的實力派演員，因此《大明風華》極有倒吃甘蔗的勢頭，收視有望再創新高。

湯唯的喊戲獲網民大讚有深度。

拍攝過程戴醫用霧化器 四度患流感

此外，在劇組日前釋出的花絮中，有劇迷發現，湯唯在拍攝期間需要戴上醫用霧化器（用於治療哮喘等呼吸道疾病，將藥液霧化成微細顆粒的面罩），極為擔心。其實湯唯受訪時曾經透露，由於片場空氣差、霧霾指數高，令她在拍攝過程中先後患上四次流感，更一度發燒至39.9度，即時被醫生下令住院，以及服用抗生素治療，可見她為了拍劇去到好盡！

《大明風華》正在「黃Viu煲劇平台」熱播，Viu升級會員可以搶先收看，一般觀眾亦可免費緊貼劇集進度。

網友發現湯唯（右）需要戴上醫用霧化器。（網上圖片）