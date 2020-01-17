蔡依林超近距離自拍照P圖被踢爆　網友：牆歪了啦

剛剛在台北完成6場巡迴演唱會的蔡依林（Jolin），日前在IG Post出一張自拍照，相中的她五官立體深邃，髮型及妝容都無懈可擊。不過就有網友發現Jolin疑似P圖不慎穿崩，搞到背後天花板扭曲變形，掀起網民熱議！

蔡依林（Jolin）早前在台北舉行的6場演唱會圓滿落幕。（IG@jolin_cai ）

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Jolin日前在IG Post出一張超近距離自拍照，她紥住辮子頭，化上濃妝，雙眼再戴上變色隱形眼鏡，激似混血兒，獲不少粉絲大讚電力十足！但有眼利的網民發現，Jolin身後的天花板邊框明顯變形，疑似P圖過度：「你後面的木框都變形了」、「牆歪了啦」、「姐姐真的很愛用P圖軟件啊」、「本人就是仙女了啊為什麼要修圖」。

Jolin日前在IG Post出一張超近距離自拍照，妝容無懈可擊，但有眼利的網民發現她身後的天花板邊框變形，P圖痕跡明顯。（IG@jolin_cai ）

但有資深粉絲表示，其實是因為Jolin左右臉不對稱，自拍的時候就會更加明顯，所以她才會P圖令兩邊臉看起來比較平均，為偶像平反！

有資深粉絲表示，其實是因為Jolin左右臉不對稱，所以她才會P圖令兩邊臉看起來比較平均。（IG@jolin_cai ）