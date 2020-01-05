蔡依林Ugly Beauty演唱會視覺衝擊　紅色薄紗馬甲性感爆標

天后「Jolin」蔡依林「Ugly Beauty」昨晚續唱第5場，她在「漠視的慾望」橋段化身「血紅皇后」，而最吸睛的是她一身豔紅色改良式薄紗馬甲，胸前「叉型罩貼」讓胸型畢露，火辣與男舞者「床戰」、微綁繩縛秀舞，激似SM的橋段，讓人看了血脈賁張。

她在「漠視的慾望」橋段化身「血紅皇后」，而最吸睛的是她一身豔紅色改良式薄紗馬甲，胸前「叉型罩貼」讓胸型畢露。（FB@ 蔡依林 Jolin Tsai）

「漠視的慾望」橋段，Jolin從一開始的「血紅皇后」搭乘巨型黑魔蠍座騎出場，到脫掉血紅大衣後，豔紅色改良式薄紗馬甲性感尺度破表，在演唱「特務J」時，她走向主舞台的心型紅色大床，一名男舞者從後方單手環抱Jolin，乍看宛如快襲胸，不少台下「長輩」看了都倒抽一口氣，而後她推倒男舞者滾床，女上男下的體位床戰，還有使用紅繩纏繞身體宛如SM的繩縛，最後持槍將男舞者擊斃，激似電影「紅雀」的橋段，緊湊的劇情讓人看了目眩神迷。

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Jolin感性表示：「其實我跟你們都一樣，有時有點邪惡、有點淫蕩、有點純真、有點浪漫、有點暴力，這場演唱會有很多我的情緒故事，希望你們可以勇敢的去窺探自己，因為你們非常強大，給了我很多鼓勵。」雖然第5場演出沒有嘉賓，但她加碼獻唱「我」，並再現跨年場的「假裝」、「非賣品」、「我知道你很難過」和「妥協」組曲，讓粉絲一飽耳福，她也嗲說：「不管今天狀態怎麼樣，請給我100分。」

此次演出Jolin一開場高掛7層樓高、僅坐在細長的鞦韆高唱「惡之必要」，在演唱「愛無赦」時，再搭上紅色飛天繩網，升高至5層樓高開唱，為此製作團隊為她投保5千萬，而明天將是台北最終場，會由「緋聞網友」五月天阿信擔任嘉賓。

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