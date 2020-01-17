【大明風華】太監王振深受朱祁鎮寵信尊敬　開啟明朝宦官亂政之路

由湯唯、朱亞文等主演的內地古裝劇《大明風華》已經播出過半，「朱家五子」朱棣（王學圻飾）、朱高熾（梁冠華飾）、朱高煦（俞灝明飾）、朱高燧（欒元暉飾） 以及朱瞻基（朱亞文飾）已經相繼下線，迎來張藝興飾演的明英宗朱祁鎮登場，一位明朝歷史上唯一兩次登基的皇帝。

朱祁鎮登基成為明英宗時只有9歲，由於年紀尚小，因此國家大事多由太皇太后張氏以及歷經三朝的賢臣「三楊」楊士奇、楊榮、楊溥主政，所以初期依然延續了父親明宣宗朱瞻基在位時的良好態勢，勵精圖治穩定西南疆域。不過好景不長，在這些輔佐朝政的人相繼離世之後，朱祁鎮開始寵信太監王振，導致宦官專權。

宣德元年，明宣宗朱瞻基突然下令，設「內書堂」，教導宦官們讀書，清除了太監干政的最後一道障礙。（視頻截圖）

苦讀多年難金榜題名 拋妻棄子淨身入宮展抱負

講起王振，他是明朝第一代專權宦官，自幼渴望出人頭地，奈何苦讀多年，一直無法金榜題名，只是當地的一位學官。然而在永樂末年，他因為犯錯即將受到懲罰，這時朝廷正好招人入宮教太監識字，而前提條件是要淨身。當時的王振已有家室，家境雖不算富裕，但想安穩過日子絕不是問題。現在眼前有一個一展抱負的機會，儘管是一條艱苦的道路，不過出於對功成名就以及權力的渴望，王振便自願淨身入宮，從此便影響了一個王朝的興衰榮辱。

《大明風華》中將王振（溫淳棣飾）設為與朱祁鎮一齊長大的太監。（視頻截圖）

深受朱祁鎮信任尊敬 「障礙」消除後權傾朝野

在一堆文盲太監中，「文化人」王振可謂是鶴立雞群，很快得到朱瞻基賞識，安排他教太子朱祁鎮讀書，他的確也不失是一位好老師，嚴格教導太子，因此朱祁鎮從小就很敬重王振，不敢直呼其名，反而尊稱他為「先生」，兩人朝夕相對，感情深厚。

可是，王振奪取大權的路上，還有三楊與張太皇太后這兩個「障礙」，張太皇太后還曾因他在背後干預國事而當眾給他下馬威，隔三差五就敲打他，足足7年王振都「夾着尾巴做人」。但在張太皇太后離世後，三楊也只剩下楊士奇與楊溥，且都已年邁，回天乏術，至此，王振最大的障礙得以消除。多年來，王振在謙卑的外表下，不斷拉幫結派，擴充自己的勢力，因為深得明英宗信任，不少朝臣都巴結他，此時的王振可謂風光無限，他排除異己，權傾朝野，成為明朝開國以來最有權勢的太監。

因在宮中獨攬大權，大臣們都紛紛巴結王振，更稱呼他為「翁父」，有不少「兒子」。（視頻截圖）

拆除明太祖朱元璋所鑄鐵碑

令人意想不到的是，王振還做了一件非常大逆不道的事。明太祖朱元璋為防止好似王振這樣太監濫權的現象出現，曾在洪武年間，於宮門口立下一個三尺高的鐵碑，鑄有「內臣不得干預政事」八字，但在王振眼中，這幾隻字甚是礙眼，竟然命人將它拆除，儘管大臣們都知此事是他做的，但無人敢出聲，可見其權利之大。

朱祁鎮對王振非常寵信，最終釀成大禍。（視頻截圖）

慫恿明英宗御駕親征 引發「土木堡之變」

在政治上，王振已經差不多把控朝政，有權有勢有錢，但這些都不能滿足他的野心，還想插手軍事方面，建立豐功偉績，名留青史。哪知道，他真的迎來了這樣一個機會。

曾被明成祖朱棣擊敗的瓦剌部領袖馬哈木的孫子也先完成了蒙古統一，這時他將矛頭指向明朝。作為太監，王振不能夠帶兵出征，於是他便慫恿皇帝，最後在不足五日時間的準備下，朱祁鎮召集二十萬大軍御駕親征。顯而易見，這場仗最終以失敗告終，明軍幾乎全軍覆沒，朱祁鎮更被瓦剌軍俘虜，這就是歷史上著名的「土木堡之變」。而王振嚇得魂飛魄散，還想逃走，最後被護衛將軍樊忠所殺。

明朝宦官亂政，由王振開始......

劇中由孫太后（湯唯飾）負責訓斥王振（黃德毅飾）。（視頻截圖）

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