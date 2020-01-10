【大明風華】王學圻悲壯退場　朱亞文余灝明微博隔空告別勁洋蔥

由湯唯、朱亞文主演的內地劇集《大明風華》播到一半，劇情進入高潮，資深演員王學圻飾演的明成祖朱棣在戰場中悲壯戰死，賺人熱淚。他親自在微博寫了「下線」文：「很過癮的一趟旅程！」直戳網友淚點。

王學圻在《大明風華》中演活集冷峻與柔情於一身的明成祖朱棣，看似頑固個性卻仍有一顆溫柔父愛心，在臨死前仍日夜想盡辦法護全大兒子一家一世周全，鏡頭前蒼老模樣，讓人百感交集，網友大讚「老戲骨」。

王學圻也在微博發文，提到能遇到《大明風華》這樣生動的好劇本，很榮幸能夠再現朱棣傳奇一生：「家家都有本難唸的經，兒子們也都這樣長大了。再見了大明！再見了太孫和幾個不省心的兒子！謝謝廣大觀眾對大明的愛，對朱棣的愛！ 」

按圖看《大明風華》近期集數發展：

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劇外「朱家五子」也在微博隔空告別，特別的是，他們仍保持着在劇裡二叔、三叔、爹、爺爺的稱呼，男主角朱亞文還曬出劇中爺爺王學圻騎馬為他撐傘的照片，流露不捨地說：「那天下著濛濛細雨，說好了爺孫好好拍張照片。我站在前面牽著爺爺的馬，真的不知道，原來爺爺沒有看鏡頭，而是在身後給我撐起了一片晴天。」

劇外「朱家五子」也在微博隔空告別，特別的是，他們仍保持着在劇裡二叔、三叔、爹、爺爺的稱呼，男主角朱亞文還曬出劇中爺爺王學圻騎馬為他撐傘的照片，流露不捨（微博＠朱亞文）

有趣的是，劇中飾演二皇子的俞灝明積極奪權，先是在微博說，「爹，您都沒見我這個不省心的兒子最後一面，是不是真的不愛我？」後又因沒能如願登上帝位，順應劇情在微博吐露：「我一臉不服，就是不服，很生氣！忍不住上來嚷嚷兩句！哼！」讓網友虧他是「朱嚷嚷」。

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