【Mindhunter】大衛芬查或拍至5季　劇迷猜星級殺人狂新一輯登場

Netflix原創劇集《破案神探》（Mindhunter）8月推出第二季後，繼續叫好叫座，雖然有部分劇迷認為第二季太少兩位主角訪問連環殺人犯的場口，但依然期待第三季來臨。而早前劇中飾演FBI探員Bill Tench的Holt McCallany接受外國傳媒報道時，透露導演兼監製導演大衛芬查（David Fincher）有意為劇集開拍五季，消息傳出後，有不少劇迷急不及待以第二季埋下的伏線，猜測第三季的劇情去向。

《Mindhunter》第二季已於8月16日在Netflix上架。（劇集海報）

盡見大衛芬查風格 講對白多過畫面見血

長久以來，犯罪懸疑劇種一向很受劇迷歡迎，但《Mindhunter》有什麼吸引力，讓大家繼續追下去，甚至乎要看畢第二季再翻看首季？《Mindhunter》有別於一貫既定的犯罪劇，無論拍攝手法，還是顏色調度，都充滿70年代電影風格，電影感濃厚，畢竟David Fincher是著名導演，如果大家有看過他執導的電影，例如《七宗罪》（Seven）、《殺迷藏》（Zodiac）以及《社交網絡》（Social Network）等，都知道文戲比重佔多，而且過場畫面相當講究，若閣下是尋求畫面上的刺激，這套劇並不是你杯茶，因為整套劇是「講殺人而不見血」，血腥或殺人畫面少之又少。

第二季以亞特蘭大殺童案為主線。（劇照）

「捉心理」貫穿全劇 觀眾煲劇被Hunt Down

正如劇名《Mindhunter》所言，兩位主角要「Hunt」（捕捉）的，並非犯人本身，而是犯人的思想領域（Mind），跟在獄中的連環殺人犯交談，從而了解他們的殺人動機，並嘗試深入了解及分析他們的犯案心態，還有究竟殺人帶給了這些人什麼快感？再經過資料整合，兩位主角開始運用行為側寫來調查連環殺人案件，進行一連串的Mindhunting，這一點貫穿全劇。

另外值得留意的就是導演以大量特寫和對白，同時因為全都是真人真事改編，短短幾秒已令觀眾完全進入劇中，感覺就像觀眾自己跟殺人犯聯繫了似的，看畢後再回想劇情，殺人犯的樣貌在腦海揮之不去。而這個時候，觀眾的心神，就被兩位Mindhunters「Hunt down」了。

雖然Netflix方面還未宣布開拍第3季，但相信成事的機會相當高。同時因為劇集改編自真人真事，相信下一季將會步入1980年，記者再翻查現實中80年代的連環兇案，發現以下5位令人聞風喪膽的連環殺人犯很大機會將會在下一季亮相，包括之前為大家介紹過的Ted Bundy及「殺手小丑」John Wayne Gacy。

《Mindhunter》的重點不在殺人場面，而在了解殺人犯的犯案動機。（《Mindhunter》劇照）

「食人魔」Jeffrey Dahmer犯案 17男遇害

Dahmer可以說是美國歷史上心態最扭曲的連環殺人犯之一，他在1978年至1991年間共殺死了17名男子，先約受害人到家中發生性行為，然後殺人、姦屍，最後將他們的肉煮來吃。直至1991年，倖存者Tracy Edwards逃離Dahmer魔掌後立即報警，當警方到達Dahmer的家，立即聞到濃烈的腥臭味，更在他的雪櫃搜出4個人頭、兩個心臟、一個裝滿上臂肌肉的袋、一個人體軀殼、1袋裝滿各式各樣人體內臟、被切斷的手手腳腳等。最令大家驚訝的，就是Dahmer看起上來是一位膽小的「廢青」，很難相信他竟然會做出這麼恐怖的事。最後，雖然他認了罪，但審訊過程相當緩慢，還未等到判刑就已經被獄友監生打死。

「綠河殺手」Gary Ridgway 半百女性遭殃

「綠河殺手連環殺人案」是美國80年代最令人震驚的案件，兇手在1982年至1998年期間殺害了至少71妓女，這20年間一直逍遙法外。他每次都會跟這些受害者發生性行為後，將她們殺掉，每次都用同樣的方法，並將她們的屍體棄在懷俄明州的Green River附近，故取得「Green River Killer」這個稱號。在2001年，警方利用DNA技術尋找到Ridgway跟4宗兇殺案有關，在準備上班的途中被捕。在審訊期間他全數認罪，除了承認殺害了48名女性，並解釋自己因為憎恨女性，但同時因為控制不了自己的性慾，而跟她們發生性行為後才將她們殺掉。另外，值得留意的就是在Ridgway犯案期間，FBI探員Robert Ressler（劇中人物為Bill Tench）曾經到獄中探訪Ted Bundy，去嘗試了解他犯案的心態。

「嗜殺麵包師」Robert Hansen 假裝放生再殺死

這位麵包店老闆在1971年至1983年間，至少殺害17人，估計最多30多人，故有「Butcher Baker」的稱號。跟以上的連環殺人犯不同，居住在阿拉斯加的Hansen犯案的手法擁有周詳的計畫。首先他會綁架受害人，然後用小型飛機載他們到山谷或冰川，將受害人虐待一番後假裝放走他們，讓他們離開好一段距離後，然後用打獵槍和刀追殺他們。可惜最後警方沒有足夠證據他殺了17人，最後只能以4宗謀殺案來起訴他。