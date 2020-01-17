【央視春晚】成龍亮相粵港澳大灣區分會場　有位前TVB視后都有份

臨近農曆春節，各大電視台都密密籌備新年節目，作為內地每年必不可少的央視「春節聯歡晚會」日前進行第二次聯排，部分節目名單曝光。

據內地媒體報道，有知情人士透露成龍與胡杏兒將在粵港澳大灣區分會場亮相，但暫時不知道會表演什麼節目。這亦是胡杏兒首次登上央視春晚的舞台。

胡杏兒將登上央視鼠年春晚的舞台。（Instagram@myoliemyolie）

胡杏兒1999年奪得香港小姐季軍之後，參演過不少無綫大熱劇集，好似《流金歲月》、《衝上雲霄》、《我的野蠻奶奶》等，2011年憑藉《萬凰之王》斬獲最佳女主角，是內地觀眾熟知以及喜愛的女演員。自從2015年與TVB約滿後，胡杏兒便將工作重心轉移在香港電影以及內地電視劇上，發展不俗，尤其是與孫儷合作的劇集《那年花開月正圓》，令她人氣進一步提升，因此網友也非常期待在春晚的舞台上見到胡杏兒。

內地網友非常期待胡杏兒的表演。（Instagram@myoliemyolie）

而其他確定出席的藝人以及表演的節目包括陳偉霆、張藝興、寶石gem帶來《野狼disco》的改編版《過年disco》，易烊千璽、王嘉爾、羅志祥、內地男團UNINE共同表演舞蹈，周冬雨、馬思純合體等等。而之前有指聶遠、秦嵐將合作小品，但在第二次聯排節目中，聶遠並未亮相，或將無緣春晚，《延禧攻略》「帝后CP」無得再續前緣？