【丫鬟大聯盟】約滿在即冇人理　郭少芸：絕對唔想離開TVB

現年51歲的郭少芸在新劇《丫鬟大聯盟》飾演大少奶裘夫人與鄭子誠火花十足，表現亮眼。但近日卻傳出郭少芸約滿在即，但無綫仍未找她商討續約事宜，令她隨時會繼劉江和田蕊妮之後，成為本年度的離巢藝人。

郭少芸在劇中又認真又搞笑！

點撃下圖重溫劇中表現！

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郭少芸於1992年參選香港小姐競選後加入無綫電視，演出過不少為人熟悉的角色。當中，在劇集《律政強人》飾演男主角方中信的忠心秘書李少樺（Pat姐）一角，演技備受好評，亦有不少網民對其仍未獲無綫力捧上一線之位而頗有微言。而她亦分別在2001年以及2018年先後與無綫電視結束合約，但之後都重返無綫。

Pat姐入型入格！

令不少觀眾印象深刻！

演技備受讚賞！（郭少芸微博照片）

目前郭少芸有份演出的《丫鬟大聯盟》和《大醬園》都會陸續播出，但她就指所有存貨播完，通常代表無綫不想再與演員續約的手法之一。而她接受《香港01》訪問時就稱：「今年8月左右就會完約。（續約興趣大唔大？）當然絕對唔想離開TVB啦，因為TVB始終係我嘅根，我對演戲嗰種Passion（熱情）都仲喺度，而且我心願未了。（咩心願？）我覺得自己欠自己一個獎。早排我撞到小紅姐（惠美紅）都同佢講一定得，好戥佢開心，我都會視佢為一種鼓勵。」

好演員難求！（郭少芸微博照片）