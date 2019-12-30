【丫鬟大聯盟】8個丫鬟成員出身各不同　呢位仲係公主擁優雅氣質

由黃心穎和湯洛雯擔正的新劇《丫鬟大聯盟》今日（30日）播出，劇集講述以兵部侍郎（相當於現在的國防部副部長）裘府丫鬟月盈（黃心穎飾）為首的六部丫鬟組成聯盟，互通消息，一起賺錢。到底「丫鬟大聯盟」姊妹團有誰呢？讓我們一起了解一下吧！

黃心穎飾月盈

黃心穎自參加《2012年度香港小姐競選》以來，其言行曾多次受到非議，並不時與男藝人傳出緋聞。當中她被揭與許志安在車上激吻20次，雙雙出軌之舉引爆眾怒，演藝工作全面暫停。在劇中，監製歐耀興曾透露幾個丫鬟都很聰明，尤其是心穎，她是一個很多計仔的丫鬟，在她領導下，丫鬟們都有自己的「秘撈」，從而儲蓄屬於她們的嫁妝。而她與少爺裘其進（洪永城飾）與月盈情投意合，可惜遭父裘正（鄭子誠飾）打壓，只好發展地下情。

黃心穎在劇中與洪永城演一對！（劇照）

+ 2

湯洛雯飾月皎/莫小翠

湯洛雯是前亞視藝員湯鎮宗長女和湯鎮業姪女，她曾參加《2012香港小姐競選決賽》並獲得「旅遊大使獎」及「美麗昇華大使獎」兩個獎項，亦為當年港姐冠軍的熱門人選，但於最後六強止步。她憑處境劇《愛．回家》成功入屋，其後拍綜藝節目《學是學非》人氣急升，近年備受公司力捧。在劇中她與愛郎傅有為（謝東閔飾）早有婚約，為籌錢給上京赴考，月皎唯有賣身為婢。面對愛郎愛郎一直被霍燕貞（劉思希飾）色誘，而二人的關係又未能公開，所以湯洛雯只好見招拆招。

湯洛雯近年受盡力捧！（劇照）

+ 6 + 5 + 4

陳婉婷飾桐香

有「最索丫鬟」之稱的陳婉婷在劇中表面是丫鬟，身手了得她其實是外族人，並與叛國大陰謀扯上關係。她在2010年參選由娛樂雜誌《FACE》所舉辦的《第一屆FACE USTAR大專校花校草大選》，被稱為「理大小甜甜」。之後，她又透過TVB周刊CoverGirl選舉加入演藝圈。在今年她在IG和微博突然發文宣布離開效力8年的無綫，獲徐榮及歐瑞偉等分別留言叫加油，亦有粉絲留言指陳婉婷有樣有身材，但多年來只獲出演宮女角色太浪費。

（IG/@hebechan0510）

+ 13 + 12 + 11

張美妮飾五常

張美妮在1999年加第13期無綫電視藝員訓練班入行，她亦曾經簽約成為香港唱片公司 Silly Thing 的歌手，與女歌手吳日言為公司的同期藝人。目前她是髮型屋老闆娘，更是幸福人妻！

人妻都索爆！（IG/@meinicheung）

+ 7 + 6 + 5

何艷娟飾珍珠

現年27歲的2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）於去年7月跟當時66歲的澳博營運總裁吳志誠正式入紙申請結婚，進身闊太行列。但在今年3月，她突然宣布離婚，婚姻只是維持8個月。隨即她又傳出戀上另一名已故知名教育家陳樹渠的長子─55歲陳燿璋，相當厲害！

Katherine都有Keep住做嘢！（IG/@katherine_hoyk）

+ 4 + 3 + 2

周梓盈飾美彩

「垃圾清」的周梓盈憑藉呆笨演出不時成網民熱話，她由2011年開始20歲時就已經加入當時的「𡃁模組合」Donut而出道，做了「𡃁模」一年她又入了第26期無線藝員訓練班，當年同期的更有何廣沛、朱斐斐、林泳淘、陳潔玲等藝員。

純情!（IG/@tszying_ty）

+ 4 + 3 + 2

陳靖雲飾麗水

陳靖雲參加第27期無綫電視藝員訓練班入行，在以前做過四年文職，刻板的工作她覺得沒有挑戰性，毅然放下一切加入娛樂圈。陳靖雲接受《香港01》訪問時講道：「由我訓練班出嚟，由$6000底薪，到而家都係得$8000底薪，想要高人工就要爆Show。不過而家都OK，我除咗開TVB工，喺出面都有拍吓廣告同電影，都可以補貼我收入。」陳靖雲現時是TVB的合約演員，自由度的確較大，公司人工不夠，唯有在出面勤力點吧。

純情！（IG/@cctin_pw）

馮素波飾月波

馮素波出生於演藝世家，其父馮峰是1960年代粵語電影演員和導演，同父異母的妹妹馮寶寶亦是香港著名演員，更是當年「七公主」中，排行最大。馮素波曾表示只要行得郁、講到嘢，就會一直演落去，其對職業的熱愛，令人欽佩。

一代美女！（網上圖片）