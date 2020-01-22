【年廿八】洛兒Lokyii幫靚車洗邋遢　點擊睇片示範洗車5大步驟

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「年廿八洗邋遢」，農曆新年前大掃除是常識吧？除了洗衫、執屋、洗錢、洗牙和洗錢之外，其實洗車都是重要一環！除了由洗車屋代勞，不少愛車之人都喜歡親力親為幫「老婆」洗白白。而「網絡女神」洛兒（Lokyii）就為大家親身示範，只要跟着以下5個Step，為為愛車清潔其實一點都不複雜，記得睇清楚點洗啦！

今次洛兒示範洗車的車款為Ferrari 458 Italia。（葉志明攝）

洛兒（Lokyii）原本為一名模特兒，憑着出眾的外表迅速地在網絡界走紅，直至2015年與拍擋初兒（Troyi）組成DJ組合「TnL」而進軍DJ界，更先後被DJaneMag.com評選為2016及2017連續兩年為中國區排名第5位女DJ 以及亞洲十大性感女DJ 第7位。2018年洛兒更開始出現於電視熒光幕上，繼TVB的《美女廚房》和劇集《守護神之保險調查》後 ，也將在ViuTV的煮食比賽節目《辣伙頭》中亮相，同時也擔任過商業電台的《公子會》嘉賓，除夜店派對的DJ外，工作範疇亦十分多元化。

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拉落啲仲有洛兒洗車片！

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原圖呢度：

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點撃下圖睇洛兒Lokyii​ Instgram靚相：

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