【黃金有罪】陳瀅着超高衩旗袍都輸？　按摩女郎出場10秒成功搶鏡

TVB劇集《黃金有罪》正在熱播，劇中不少演員的演出都備受關注。飾演水敏婷的陳瀅（Jeannie）每集的演出都相當出色，舞小姐造型更令人印象深刻。在昨晚（16日）播出的一集中，她再使盡渾身解數接近林生（鍾志光飾），相當豁出去！不過當中有一位「按摩女郎」相當吸睛，不少網友大讚她比Jeannie更加搶鏡！

Tina媽咪（尹詩沛飾）托一托Jeannie的胸部，盡顯Fit爆身形。（YouTube影片截圖）

重溫Jeannie的精彩演出：

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Jeannie日前在劇中以紅色低胸晚裝上陣，更被Tina媽咪（尹詩沛飾）托一托胸部，盡顯Fit爆身形。而在昨晚的一集中，她再穿上超高衩旗袍，「色誘」林生。Jeannie在旗袍的襯托下盡顯曲線，更大騷長腿！之後她再以招牌短裙襯長靴的打扮上陣，與Hugo（洪永城飾）一起智鬥林生，相當搞笑。

Jeannie大騷長腿！（電視截圖）

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另一邊廂，廉政公署着手調查收賄風波，請涉案的警察回去協助調查，原本正在揼骨的火雞（譚坤倫飾）亦是其中之一。而幫他揼骨的「按摩女郎」以背心及短褲上陣，譚坤倫更出手摸她大髀，不少網民都笑言他艷福不淺！雖然這位「按摩女郎」只有一句對白，但就成功引起網民關注，大讚她出場短短10秒都蓋過Jeannie風頭！

雖然這位按摩女郎出場短短10秒，只有一句對白，但就成功搶鏡！（電視截圖）

對於這位飾演「按摩女郎」的演員，翻查演員表後發現沒有顯示她的名字，而譚坤倫在回覆《香港01》時就表示對方是一位特約演員，表現專業：「綵排嗰陣我就冇掂到佢嘅，只係做個手勢試機位畀導演睇。拍嗰陣時我又同佢講聲，我就話『一陣我會掂到你，可能我會畀多少少力』，畀多少少力嘅原因係因為符合返我嘅角色，之後佢答我OK。因為始終個女仔入嚟電視城只係拍呢一場戲，所以我覺得我都想畀到尊重佢。」雖然未知這位演員的身份，但相信大家都期待她更多演出！

譚坤倫表示在拍攝前有事先同拍檔溝通。（電視截圖）