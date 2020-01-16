【黃金有罪】陳瀅着鮮紅性感戰衣　臨時加托胸戲：拍咗幾次

TVB新劇《黃金有罪》以70至80年代的香港為故事背景，除了一班飾演菲林明夜總會舞女的演員吸引觀眾注意之外，飾演水敏婷的陳瀅（Jeannie）表現都相當搶鏡！在昨晚（15日）播出的一集中，Jeannie更以一身低胸戰衣出場，盡顯超豐滿上圍，十分吸睛！

敏婷（陳瀅飾）頂班做一晚舞小姐，換上紅色低胸晚裝的Jeannie造型十分搶鏡。（劇照）

昨晚劇情講到敏婷自薦到菲林明夜總會做女侍應，想方設法接近林生（鍾志光飾）。Tina媽咪（尹詩沛飾）在敏婷入房前特別托一托她的胸部，穿上旗袍的Jeannie上圍十分豐滿，盡顯玲瓏曲線！之後Tina媽咪再叫敏婷頂班做一晚舞小姐，換上紅色低胸晚裝的Jeannie大騷Fit爆身形，果然是「靚絕成個灣仔」！

Tina媽咪（尹詩沛飾）在敏婷入房前特別托一托她的胸部，穿上旗袍的Jeannie上圍十分豐滿。（YouTube影片截圖）

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劇集播出後掀起網民熱議，不少觀眾都大讚Jeannie身形十分出眾，更搞笑表示好羡慕尹詩沛可以同女神親密接觸！Jeannie在接受《香港01》訪問時透露原來托胸戲是尹詩沛臨時提出加戲的：「其實嗰場戲劇本本身冇，係尹詩沛諗嘅，佢完全代入咗媽媽生個角色，同我講不如試下托胸睇下效果會唔會好啲。咁我都覺得幾好，我哋做演員嘅好多時都係臨場自己發揮身體語言，最後拍咗幾個Take就過咗。」

靚絕成個灣仔！（YouTube影片截圖）

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Jeannie更表示自己是真材實料上陣：「冇墊嘢㗎！加嘢睇得出㗎嘛！同埋大家都係女仔，我有嘅嘢佢又有，所以唔會尷尬，完全唔怕。今次造型劇組都花咗好多心思，套套都好靚，試咗三、四日，每次12個鐘，加加埋埋都成40個鐘，未試過用咁多時間試造型。」在劇中經常以短裙及長靴上陣的Jeannie，大騷長腿，她更預告之後還有一場沙灘戲，她會着一件頭泳衣出場，大家要密切留意啦！

Jeannie預告在第10集還有一場沙灘戲，她會着一件頭泳衣出場！（劇照）

Jeannie在劇中與林韋辰有感情戲。（劇照）

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