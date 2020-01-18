《孤獨的美食家》松重豐爆拍攝秘辛　為營造鏡頭前餓樣艱苦禁食

人氣日劇《孤獨的美食家》演員松重豐日前現身台北華山園區推廣帆立貝、鯛魚、鰤魚三款日本開運魚，而他在《孤獨的美食家》的標準吃貨樣，令人隔住個Mon都聞到嘢食味，他笑言：「與其說《孤獨的美食家》是一部連續劇，不如把它當成紀錄片。」

松重豐坦言：「吃美食成為我很重要的工作，非常愛吃，非常重視美食。」但每次拍攝時，因為食的過程需要按部就班地真吃，因此他從拍攝前一晚就開始禁食，連拍攝當日中午劇組人員在用餐，他也只是在一旁流口水，等吃到美食時已是下午2、3點：「你們能理解我餓了那麼久嗎？當店裡在煮的熱騰騰料理，第一口吃下去那美味有多麼極致！所以不要把它當戲劇來看，把它當紀錄片來看。」

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也因為拍攝前餓得太耐，有時松重豐食完劇本中的美食後，還會加碼再嗌其他料理，一旁負責撰寫美食劇本的編劇，就現場改對白、加內容，松重豐不好意思笑說：「因為我真的太餓了。」而他透露自己最愛蔬菜，從以往住公寓時，已經會種植秋葵、蘆薈等盆栽，而現在則是有一小塊菜園，定期開車去耕種與採收，可以說是位「小農」。

提到自己最愛的料理，松重豐透露自從演出《深夜食堂》而認識食物造型師飯島奈美後，他還買了飯島奈美的食譜，其中最愛的就是烹煮叉燒肉，不管是吃泡麵或拉麵都百搭，更是他每年過年桌上必備的料理；而台灣料理方面，他最愛的還是酸菜白肉鍋：「我真的很想把酸菜白肉鍋介紹給日本人，它會讓我的胃變成無底洞，再多都食得落，酸本身就開胃，酸菜白肉鍋還會愈煮愈有變化。」

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