MIRROR迎接5月演唱會 　Anson Lo、AK與Jer各自有單飛歌曲派台

ViuTV於周六（18日）舉行《電競巨Sing Show》，MIRROR、ERROR、陳潔靈、許廷鏗、AGA、Gin Lee等一眾歌手為慈善傾力演出，MIRROR談到將在五月舉行演唱會，而一眾鏡粉們期待已久的專輯亦有望在年中推出，隊長Lokman說：「而家係籌備中嘅階段，構思近有咩新嘢玩，或者有唔同組合兼玩法。」Anson Kong續言：「今年多咗自己歌，組員上夾（歌）都要重新分配，而家就係度緊。」

MIRROR將在《電競巨Sing Show》演唱新歌《Reflection》。（陳順禎攝）

成員中姜濤與Ian（陳卓賢）已在2019年率先出Solo歌，至於2020年的計劃，AK就透露：「我同Anson Lo、仲有Jer喺二月尾、三月頭都會出Solo，呢樣就真係如火如荼喇！」Lokman續言：「錄緊音，籌備近MV。」說到跳舞的話題，他們就推舉Jer，讓他驚慌地表示自己只會純唱歌；Anson Lo說第一首Solo會以跳唱為主：「跳舞都會佔幾大篇幅。」至於無綫今夜舉行《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》，MIRROR亦希望能參與音樂頒獎禮，又異口同聲表示最想得到女新人獎：「因為最難攞！女組合希望都有發揮機會！」

在MIRROR接受訪問時，ERROR成員亂入，場面甚為有趣。（陳順禎攝）