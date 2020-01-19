《大明風華》獲KBS購入版權將在韓國播出　網友竟然一致反對？

湯唯的首套古裝劇《大明風華》毀譽參半，自播出以來話題從未間斷，長期佔據內地衛視頻道同時段收視首位，儘管湯唯的演技與台詞不斷備受批評，但她同男主角朱亞文，以及一班實力派演員都深受大家喜愛。

日前，《大明風華》的導演張挺在出席活動時表示，因為明朝與韓國有特殊的關係，因此劇集的製作公司已與韓國KBS簽訂合約將於韓國播出：「原則上他們只放最好的韓劇，這種內容（走）出海（外）讓我很高興，還是能從中看到當年老祖宗文化的輻射能力」，張挺續指到：「從劇集行業來說，我們能做的，就是把自己的手工活幹（做）好，讓觀眾喜歡，不停地看，每行都有自己的責任，我們這一行就有這個責任。」

《大明風華》集結湯唯、朱亞文、鄧家佳、俞灝明、王學圻等人氣演員。（微博@大明風華）

明朝與朝鮮王朝保持着兩百餘年的友好外交關係，明初時尚稱為高麗，自明太祖朱元璋登基開始，兩國就建立了宗藩關係。在永樂、宣德年間，朱家都有多位朝鮮妃嬪。

明朝多次援朝抗倭

萬曆二十年，倭寇出征朝鮮，短短三個月幾乎佔領朝鮮全國，當時朝鮮國王李昖派遣使者請求明朝出兵援助，最初率兵3000人援朝不克，之後增兵3.5萬人平倭，次年一月大敗日軍，史稱「平壤之戰」；萬曆二十五年，倭寇再次侵入朝鮮，明軍再度援助，兩國合力擊敗日軍。

而在皇太極建清初期，他親征朝鮮，一路望風披靡，朝鮮情勢緊迫，雖然當時明朝內有寇亂，外有虎狼之地，但崇禎皇帝仍然派兵援助，可惜援兵到達前，多爾袞已經攻陷江華島，俘虜了島上的朝鮮宗室，最終朝鮮國王被迫與清人簽訂了城下之盟。

劇中朱棣的安貴妃（趙櫻子飾）與朴妃（孫驍驍飾）就是來自朝鮮。（微博@大明風華）

劇本有大量漏洞 韓國播放如自殺式文化輸出

原本對於文化輸出，網友都會一致讚賞支持，可惜今次《大明風華》卻迎來了反對的聲音，大批網友稱這是「自殺式文化輸出」，皆因劇集中有大量歷史漏洞，譬如有些台詞不嚴謹，好似劇中朱棣（王學圻飾）在位時期，太子朱高熾（梁冠華飾）曾提到「荷蘭」，但荷蘭於1463年建國，因此在永樂年間（1403年至1424年）是不可能出現「荷蘭」字眼，而且明朝末年雙方才有往來，根據萬曆二十九年（公元1601年）刻行的《粵劍篇》，當中有關荷蘭人的記載為：「人呼之為紅毛鬼」，可能那時稱呼荷蘭人為「紅毛」或「紅夷」；其次，由朱瞻基（朱亞文飾）登基後，歷史時間線錯亂，當中他三番四次御駕親征攻打蒙古瓦剌首領馬哈木，實際上那時馬哈木早已逝世；再者，朱祁鈺的生母並非胡皇后，而是賢妃吳氏，歷史上的胡皇后沒有生育兒子，只有兩個女兒等等，數出多項有違歷史的地方。

對此，網友們紛紛大呻：「有句講句，這部歪曲歷史抹黑歷史人物的劇傳播到韓國真的好嗎」、「這是千里送人頭，沒有歷史常識，如果真的（輸）出去了，就是出賣國史」，甚至有人以「國恥」形容等。

劇中出現的荷蘭人在那時沒有這個稱呼。（視頻截圖）

劇中的馬哈木（曹明華飾）是被朱瞻基的鎗射死。（視頻截圖）

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