【大明風華】揭「奉天承運皇帝詔曰」正確讀法　始於朱元璋有根據

由湯唯、朱亞文主演的明朝劇《大明風華》正在熱播，劇集以輕鬆風趣的手法，呈現出大明王朝的家長裡短，原本「最是無情帝王家」，但在這套劇中卻處處充滿人情味，角色感染力十足，令觀眾頗有代入感。

雖然劇集將孫皇后（湯唯飾）與胡善祥（鄧家佳飾）的出身改寫，遭到部份網友詬病，但大體的故事背景與框架都有史可依，在一些細節的處理上也非常到位。而在剛剛過去的一集中，一句台詞引起了觀眾熱烈討論，就是「奉天承運皇帝 詔曰」，有網友不禁感歎：「看了那麼多年電視，終於讀對了這句說話。」

在朱棣（王學圻飾）離世後，朱瞻基（朱亞文飾）為防止朱高煦（俞灝明飾）同朱高燧（欒元暉飾）造反，被逼假傳聖旨。（視頻截圖）

在以往觀看的很多古裝劇中，皇上的「聖旨」基本都以「奉天承運 皇帝詔曰」斷句，但實際上，這句說話的斷句應該是「奉天承運皇帝 詔曰」或者不斷句「奉天承運皇帝詔曰」，始於明太祖朱元璋。聖旨上的皇帝是「天子」，因此「天」與「皇帝」寫在一起時，要齊平，皇帝換行與「天」字同行，可能這樣被誤認為是「奉天承運 皇帝詔曰」。

除此之外，聖旨因具體的內容而採用不同的措辭，主要有「詔曰」、「制曰」、「敕曰」三種。

「詔曰」是詔告天下，凡重大政事須布告天下臣民的，使用「奉天承運皇帝 詔曰」；「制曰」是皇帝表達皇恩、宣示百官時使用，凡聖旨中表達皇恩浩蕩時，都以「奉天承運皇帝 制曰」開頭，但「制曰」只為宣示百官之用，並不下達於平民百姓；「敕曰」則有告誡之意，皇帝在為官員加官進爵時，告誡官員要戒驕戒躁，再接再厲，不要驕傲自滿，恃寵而驕。

明弘治十八年（1505）聖旨《明孝宗皇帝弘治敕命》為封贈南京廣西道監察禦使王欽父母的敕令。（網上圖片）

朱元璋夢遊天宮 上天賦予權力

朱元璋繼位定都南京之後，將南京更名為「應天府」，宮中最重要、規模最高的朝會大殿命名為「奉天殿」，為彰顯他「天子」的合法性，朱元璋自稱「奉天法祖」，在手持的玉圭上也刻有這四隻字。而這裡的「法」，是指效仿，「祖」是泛指整個漢族祖先。在他所著的《御製紀夢》，提及自己夢遊天宮，見到了道教最高神靈「道法三清」，之後再見到「紫衣道人」授以他真人服飾和法劍等情節，為「奉天承運」找到根據，自此便開始自稱「奉天承運皇帝」。

而到了清朝，清承明製，詔書也多以「奉天承運皇帝詔曰」開頭，所以如果有劇集以明清前的故事為背景，出現這個話語就不太符合歷史了。