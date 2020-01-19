EXO Chen奉子成婚觸發粉絲怒火　SM娛樂門口集會要求退團

韓國男團EXO成員Chen本月13日突然宣布與圈外女友結婚，同時表示女方已經懷孕，令亞洲網民震驚之餘，不少韓國EXO-L（EXO粉絲）亦表明難以接受，發表聲明和舉行集會，要求奉子成婚的CHEN退出EXO。

XO成員Chen本月13日突然宣布與圈外女友奉子成婚，觸發粉絲不滿。（SM娛樂）

今日（19日）下午，EXO粉絲俱樂部「EXO-L ACE聯盟」在首爾江南區三成洞SM TOWN COEX Atrium前集會，有人手持「Chen退隊吧」的手幅，強烈要求Chen退出組合，又有人攜同Chen的周邊商品，要求歸還予Chen的所屬公司SM娛樂。參與集會的人士認為，Chen單方面公布婚訊和女友懷孕消息，嚴重損害EXO的形象，令粉絲四分五裂。「EXO-L ACE聯盟」擔心以後組合的活動也會受到損害，因而開始透過網絡呼籲Chen退隊。現場約有20名粉絲聲援今次集會。

今日下午，EXO粉絲在首爾江南區三成洞SM TOWN COEX Atrium前集會，強烈要求Chen退出組合。（THE FACT）

有粉絲攜同Chen的周邊商品，要求歸還予Chen的所屬公司SM娛樂。（THE FACT）

集會現場情況