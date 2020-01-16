Chen@EXO與女友約會照曝光　粉絲替偶像隱瞞拍拖事實兩年？

韓國男團EXO中的27歲成員Chen，13日宣布雙喜臨門，獲不少網友祝福，可是突如其來的消息，至今仍有不少粉絲未能接受。昨日（15日）網上流傳一張，早於2018年Chen與女友外出約會的照片，原來有粉絲兩年前就已知偶像拍拖？

Chen宣布婚訊後，一直仍是韓國及亞洲等地的熱話。近日更有疑似是Chen與女友，出外約會時被粉絲拍到的照片在網絡上流傳。照片中的男子戴上鴨嘴帽，未有戴口罩，側面看的確與Chen非常相似；而坐在對面的女子雖未有戴上任何掩飾身份的物品，可是卻仍未清楚看到其樣貌。有粉絲講到照片於2018年拍攝，即原來兩年前就有個別粉絲知道偶像拍拖，卻選擇了為Chen保守了兩年秘密。

網上流傳一張疑似是2018年，Chen與女友出外時被粉絲拍到的照片。（微博/@微博娛樂）

更多粉絲整合Chen與女友的戀愛證據：

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EXO Chen一次過宣布結婚並已成人父，粉絲稱其速度比火箭還要快，網上亦有不少網友祝福二人，大讚Chen是負責任的好男人。可是由於現職偶像結婚仍不常見，加上EXO是韓國現正當紅的組合，Chen突爆婚訊，部份粉絲也表示震驚，最近更演變成要求Chen退團的爭議。有粉絲認為Chen只着重個人考量影響到EXO的活動外，亦無法接受他邊享受着組合的利益，邊為組合帶來負面印象，現時在粉絲間爭吵不休。

Chen退出EXO爭議不斷，至今官方也未有再回應事件。（FB/@weareoneEXO）