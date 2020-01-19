【任噏亂評】無綫三大騷難以傳承　完全失去賴以為重的資本

近年無綫一直飽受批評，除了劇集，三個大騷《勁歌金曲頒獎典禮》、《香港小姐》和《萬千星輝頒獎典禮》也是一年不如一年，當中積落的塵埃並不是一朝一夕的事，多年來無綫對三大騷的不重視，又或者不用心，造成了今時今日的局面，破壞了多年的公信力，可以說是「自己攞嚟」。

昨日無綫的《勁歌金曲頒獎典禮》在一片噓聲中落幕，何解有噓聲？都是那些小圈子選舉、欠缺公信力、自己人分獎等等，雖然是預期之內，但昨晚的確誇張。其實無綫早已跟四大（現在是三大）唱片公司破冰，照道理到場歌手不應該那麼少，而友好關係的英皇最大兩粒星張敬軒和容祖兒也沒到場，48個獎裡面星夢佔了一半以上，彷彿整個頒獎禮是為星夢而設。

先重溫《勁歌金曲頒獎典禮2019》的得獎名單：

+ 23 + 22 + 21

【任噏亂評】看著劉江低調離開無綫 TVB連一丁點人情味都消失了

【任噏亂評】從一個頒獎禮看出端倪 無綫不能得罪的兩種人

《勁歌》一完，網上大肆討論，笑指TVB不如直接開個《星夢金曲頒獎典禮》，反正跟現在相差不大。也有一些老資歷的網民指出，當年《勁歌》是要仆倒回家觀看，昨晚在家卻想關掉電視，想不到十多年竟然有如此大的轉變。講起轉變，不只《勁歌》，其實無綫另外兩個大騷《香港小姐》和《萬千星輝頒獎典禮》也是近年被圍剿的對象，港姐騷愈來愈沒有誠意，而且佳麗質素亦有所下降。《萬千星輝頒獎典禮》當然爭得你死得活，視帝視后的名銜對一個公仔箱演員是多麼重要，視為再上一層樓的跳板，如今又淪為分獎典禮。

立即重溫《萬千星輝頒獎典禮2019》賽果：

+ 14 + 13 + 12

不想老土也要說一句，舊的比新好，無綫三個大騷在二十年前絕對是香港人期盼的節目。當年《勁歌》依然在紅館舉行，張學友、陳奕迅、郭富城、鄭秀文、劉德華、謝霆鋒、楊千嬅、容祖兒、王菲等等，位位都是巨星。雖則樂壇的急速下墮也有份令頒獎禮失色，但至少陳奕迅、鄭秀文、楊千嬅和容祖兒幾位依然在本地樂壇有新歌，但《勁歌》已不能再吸引他們到場，TVB已不是20年前百花爭鳴的TVB。同樣適用於《萬千星輝頒獎典禮》，20年前得獎的人有歐陽震華、鄭裕玲、佘詩曼、張智霖，位位都是無綫打起的視影紅星，現在無綫要靠外援了，最慘的是外援的到來卻壓制了TVB的自家製作，就好像今年大熱倒灶的李施嬅，亦因此令她早已離開TVB，在這裡再難像以前一樣被捧成天王天后，TVB頒獎禮點石成金的魔力已經失效。

昨日出席《勁歌》的歌手，星夢佔一半。（資料圖片）

造成如此局面，TVB當然是有問題的，雖然這半年因無綫新聞的爭議令其聲勢再次下跌，但三大騷的失利絕不是這一年的事，而是日積月累。無綫近年不斷被批評所有節目的質素都愈來愈差，人材流失，有關賽事、頒獎、選美這些與競爭有關的事項都經常被說小圈子，甚至造馬，聲譽愈來愈差，自然愈來愈少人收看。在影響力愈來愈少的時候，你還想邀請到巨星坐陣？無綫並非沒嘗試扭轉局面，還記得有一屆港姐玩全民投選，可惜臨門一腳死機，最終也是小圈子自玩自投，自此無綫沒有再向這方面發展，反正觀眾接受，又何必改善？

其實到今年，《萬千星輝頒獎典禮》和《香港小姐》的結果也算勉強可以接受，以為無綫開始會意識到觀眾民意的重要性，可惜是我想太多了，一個《勁歌》令我對無綫再度失去信心。失民意已經是近年無綫的慣性，全民選港姐失敗一次後再沒下文，《降魔的》馬國明失獎，《勁歌》近年都頒畀自己人，都是無綫失民意的確實例子。

依家無綫著力考慮觀眾民意，可惜一個亂來的《勁歌》足以將一切歸零。究竟，TVB要衰幾多次先醒覺？