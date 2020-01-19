【多圖】韓國DJ樸恩智拍得住DJ SODA　逆天童顏超殺食仲係高材生

講起韓國女DJ，大家就一定會想起性感迷人的DJ SODA。不過，隨著夜店以及派對文化的興起，近年在韓國又多了不少後起之秀，威脅住DJ SODA的Top 1地位。就好似這位「표은지 (Pyo Eunji)」（中釋：樸恩智）（DJ Henney），在成為DJ之前就已經憑着甜到爆的童顏面孔和身材的反差而紅遍網絡界。

十分童顏的樸恩智看上去還年輕，其實她已經32歲。（IG@pyoapple）

1988年出生，現年32歲的樸恩智在成為DJ之前，其實還是一名網絡界小有名氣的模特兒。大概因為擁有罕見的可愛又童顏的外表，所以亦變成了廣告商的寵兒，經常出現在化妝品、酒精飲品以及醫療用品的廣告中，不特止，她還參與韓國網路劇《Banana Actual Season2》拍攝。不過最令人驚訝的是，她不止外表出眾，同時也是一名高材生。

樸恩智樣靚身材好，仲識打碟。現時她的IG粉絲數已突破27萬。（IG@pyoapple）

在一篇韓國的報道中，她就透露過自己中學時期就已經到了美國讀書，更是畢業於美國頂尖學府密西根大學，亦同時擁有會計學CPA資格。回國後在一間金融投資公司工作後，才開始擔任模特兒工作。值得一提的是，訪問中曾問到她為甚麼會用DJ Henney這個男性化名字作為DJ名稱，而她則回答說：「因為Daniel Henney，哈哈，有問題嗎？」（Daniel Henney是生於美國密西根州的韓裔美國演員）

唔怪得樸恩智DJ Henney咁受歡迎。（IG@pyoapple）

樸恩智（표은지 Eunji Pyo）真係好童顏：